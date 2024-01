Die Wahl fiel auf Carlo Goldoni

Brixen – Auch in diesem Jahr laden die Maturantinnen und Maturanten des Vinzentinums in Brixen wieder zum Maturatheater ein. Dabei wird zum ersten Mal in der Geschichte des Vinzentinums ein Stück eines italienischen Autors auf die Bühne gebracht. Hierbei handelt es sich um niemand Geringeren als Carlo Goldoni.

Das Stück trägt den Namen „Campiello“ und wird in der Bearbeitung von Peter Turrini in deutscher Sprache aufgeführt. Diese erfrischende Komödie setzt sich auf lustige Art und Weise mit relevanten Themen wie Hierarchien, Toleranz und sozialer Gerechtigkeit auseinander.

Die Handlung entfaltet sich im 18. Jahrhundert in Venedig auf dem kleinen Platz namens „Campiello“. Verschiedenste Charaktere versammeln sich und repräsentieren die vielfältigen sozialen Schichten und Persönlichkeiten der Stadt. Besondere Unruhe bricht aus, als sich der „Cavaliere“, ein Neuankömmling, in bevorstehende Eheschließungen einmischt.

Ganz im Sinne des Theaterstücks geht ein Teil der Erlöse des Theaters an einen wohltätigen Zweck. Die Maturantinnen und Maturanten haben sich heuer für die Organisation „Südtiroler Ärzte für die Welt“ entschieden.

Die Premiere findet am 18. Februar 2024 um 18.00 Uhr statt. Weitere Aufführungen sind am 24. und 25. Februar, sowie am 1., 2., 3., 7., 9. und 10. März.