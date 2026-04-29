Drei Euregio-Schulen gemeinsam in Innsbruck

Von: luk

Innsbruck – „Bildung kennt keine Grenzen“: Unter diesem Leitsatz wird seit dem Jahr 2023 für die grenzübergreifende Zusammenarbeit von mindestens zwei Schulen aus der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino die Auszeichnung „Euregio-Schulpartnerschaft“ vergeben. Ziel dieser Partnerschaften ist es, gemeinsame Projekte zu entwickeln, Sprachen über Sprachtandems zu fördern und den Austausch zwischen den Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen zu stärken – unter anderem durch Besuche der jeweiligen Schulen sowie gemeinsame Bildungsreisen in die Hauptstädte Innsbruck, Bozen und Trient.

So besuchten diese Woche rund 70 Schülerinnen und Schüler der Bundeshandelsakademie Wörgl, der Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ aus Meran und dem Istituto tecnico economico „Antonio Tambosi“ aus Trient den Euregio-Infopoint und den Tiroler Landtag in Innsbruck und vertieften dabei den interkulturellen Austausch. Die drei Schulen waren im Schuljahr 2023/24 die ersten überhaupt, die sich in einer Euregio-Schulpartnerschaft verbanden.

Tirols Bildungslandesrätin Cornelia Hagele betonte bei der Begegnung im Innsbrucker Landhaus: „Die Begegnung steht exemplarisch für das Erfolgsmodell der Euregio-Schulpartnerschaften: Schülerinnen und Schüler aus Tirol, Südtirol und dem Trentino setzen sich gemeinsam mit dem Lebensraum Euregio auseinander, lernen einander kennen und entwickeln durch persönliche Treffen und gemeinsame Projekte ein stärkeres europäisches Bewusstsein.“

Auch Südtirols Landesrat für Deutsche Bildung, Philipp Achammer ist überzeugt: „Der grenzüberschreitende Austausch, der durch die Euregio-Schulpartnerschaften ermöglicht und gelebt wird, stärkt nicht nur die sprachlichen Kompetenzen und persönliche Entwicklung der Jugendlichen, sondern investiert gezielt in ihre Zukunft und ein starkes, vernetztes Europa.“

Ansuchen für Schuljahr 2026/27 bis 30. November möglich

Im Schuljahr 2025/26 wurden insgesamt 17 Euregio-Schulpartnerschaften genehmigt. Daran sind sieben Schulen aus Südtirol, 17 aus Tirol und elf aus dem Trentino beteiligt.

Schulen aller Schulstufen und Schultypen aus mindestens zwei Euregio-Ländern können die Auszeichnung „Euregio-Schulpartnerschaft“ beantragen. Die Initiative fördert nicht nur den Austausch, sondern auch das gemeinsame Lernen über Grenzen hinweg.

Bewerbungen für das Schuljahr 2026/27 sind noch bis zum 30. November 2026 möglich. Weitere Informationen sowie das Einreichformular stehen auf der Website der Euregio zur Verfügung.