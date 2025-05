Drei Tage Nachhaltigkeit an der Uni Bozen

Von: mk

Bozen – Nachhaltigkeit als gemeinschaftliche Verantwortung: Darum dreht sich alles beim Sustainability Festival der Studierendenvereinigung kikero an der unibz vom 15. bis 17. Mai. Drei Tage lang verwandelt das Festival den Campus Bozen Zentrum und einige Bozner Schauplätze in einen lebendigen Raum der Begegnung, des kreativen Dialogs und gemeinsamen Gestaltens.

„Nachhaltigkeit als Zusammenarbeit“ lautet das diesjährige Motto – eine Einladung, Nachhaltigkeit nicht nur als individuelle Aufgabe, sondern vor allem auch als gemeinschaftliche Verantwortung zu begreifen. Denn nur im Miteinander von Menschen, Organisationen und Institutionen lässt sich der notwendige gesellschaftliche Wandel anstoßen und tragen. Das vielfältige Programm der von Studierenden organisierten Veranstaltung lädt drei Tage lang zum Mitmachen und Mitgestalten ein. Ob in Workshops, bei Diskussionen, Filmvorführungen oder Konzerten – das Sustainability Festival bietet Raum für Austausch, Inspiration und neue Perspektiven. Im Mittelpunkt stehen dabei ökologische, soziale und kulturelle Aspekte der Nachhaltigkeit: von ethischer Mode und regionaler Ernährung über Klimagerechtigkeit und umweltfreundliche Mobilität bis hin zu neuen Wirtschaftsmodellen. Expert:innen, Aktivist:innen und Initiativen aus Südtirol und darüber hinaus teilen ihre Erfahrungen, Projekte und Ideen und eröffnen Denkräume für eine nachhaltige Zukunft.

Eröffnet wird das Festival am Donnerstag, den 15. Mai, am Campus Bozen mit einem Workshop, in dem gemeinsam mit dem Verein MaMa Taschen aus Recyclingmaterialien hergestellt werden. Am Nachmittag folgt ein Vortrag von Prof.in Shanti Gamper-Rabindran über die Energie- und Klimapolitik der USA, bevor am Abend im Filmclub Bozen der Film „TIAN – Generation Farmfluencer“ gezeigt und mit der Regisseurin und dem Regisseur diskutiert wird.

Weiter geht es am Freitagvormittag mit einer Veranstaltung zu Alexander Langer mit Marco Boato von Europa Verde sowie Vorträgen zur Mülltrennung in Bozen (Seab), zu ethischem Finanzwesen (Raiffeisen Banking) sowie einer Sustainability Challenge des Kompetenzzentrums für Nachhaltigkeit der unibz. Der Nachmittag steht ganz im Zeichen des praktischen Lernens: Am Franz-Innerhofer-Platz können Notizbücher aus Recyclingmaterialien hergestellt werden. Anschließend findet im Goethehaus ein Workshop zur Fermentation und Haltbarmachung von Lebensmitteln statt. Um 18 Uhr findet am Darwin-Platz eine Diskussion zum Klimawandel statt, bevor der Abend bei Aperitif mit DJ-Set und drei Live-Konzerten ausklingt.

Am Samstag, den 17. Mai, geht das Festival am Darwin-Platz in die zweite Runde. Den Auftakt macht ein Vortrag von unibz-Forscher Ralf Lüfter zur Ethik der Nachhaltigkeit, gefolgt von einer Podiumsdiskussion über die nachhaltige Zukunft Südtirols mit den Politikern Zeno Oberkofler, Harald Stauder, Paul Köllensberger sowie Anna Toggenburg als Nachhaltigkeitsbeauftragte der Provinz. Am Nachmittag startet die Aktion „Gemüse retten und Knödel zubereiten“ mit Crumb Collective. Von 16.00 bis 20.00 Uhr steht die Abschlussveranstaltung mit Musik, Workshops, Ständen und Diskussionen im Jugendzentrum Villa delle Rose auf dem Programm.

Während der gesamten drei Festivaltage gibt es im Raum C4.03 im Hauptgebäude der Freien Universität eine Kleidertausch-Party, eine kleine Ausstellung, einen Informationsstand sowie einen Test zum ökologischen Fußabdruck.