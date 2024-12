Ehrenamt braucht neben Anerkennung auch Unterstützung

Von: mk

Bozen – Am 5. Dezember wird weltweit der Internationale Tag des Ehrenamtes gefeiert. Die Katholische Jungschar Südtirols und Südtirols Katholische Jugend nutzen diesen Anlass, um die Bedeutung des Ehrenamtes hervorzuheben. Notwendige Erleichterungen erhofft man sich durch das neue Ehrenamtsgesetz.

Das Ehrenamt hat in Südtirol schon seit jeher einen wichtigen Stellenwert. In vielen Organisationen und Vereinen engagieren sich Menschen in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Bei Südtirols Katholischer Jugend und der Katholischen Jungschar Südtirols sind über 3.000 Jugendliche und Erwachsene als Ehrenamtliche aktiv. In den Jungschar-, Mini- und Sternsingengruppen sowie in den SKJ-Ortsgruppen begleiten und fördern sie Kinder und Jugendliche.

„Die Rahmenbedingungen für das Ehrenamt müssen erleichtert und Bürokratie reduziert werden. Wir hoffen, dass viele Vorschläge der Vereine und Verbände für das geplante Landesgesetz zum Ehrenamt, das gerade in Südtirol erarbeitet wird, umgesetzt werden“, betont Simon Klotzner, erster Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend. Lena Wenger, dritte Vorsitzende der Katholischen Jungschar Südtirols, weist darauf hin: „Diese Maßnahmen wären nicht nur ein Zeichen der Wertschätzung, sondern auch ein wichtiger Anreiz, noch mehr junge Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen.“

Die Katholische Jungschar Südtirols und Südtirols Katholische Jugend danken allen Ehrenamtlichen für ihren unermüdlichen Einsatz. Sie sind das Herzstück einer lebendigen und solidarischen Gemeinschaft – nicht nur am Tag des Ehrenamtes, sondern das ganze Jahr über. „Wir sind stolz auf so viele motivierte junge Menschen und Erwachsene. Sie schenken einen Teil ihrer wertvollen Zeit der Gesellschaft und dafür sind wir unendlich dankbar”, bedanken sich die Vorsitzenden beider Vereine.