Ehrenamt und Gemeinschaft feiern

Von: mk

Bozen – Die Katholische Jungschar Südtirols lud am Freitag, den 8. Mai, zum Dankesfest ein. Rund 180 ehrenamtliche Gruppenleiterinnen und -leiter nahmen am Fest beim Larcherhof in Rentsch in Bozen teil und feierten gemeinsam.

Das Fest stand ganz im Zeichen des Dankes und der Wertschätzung gegenüber den zahlreichen Ehrenamtlichen, die sich in den Ortsgruppen der Katholischen Jungschar Südtirols engagieren. Jugendliche und Erwachsene aus dem ganzen Land folgten der Einladung der Jungschar, um gemeinsam einen Abend in Gemeinschaft zu verbringen. Nach einer gemeinsamen Besinnung und einem Essen bot das Programm vielfältige Möglichkeiten, den Abend zu genießen: Live-Musik von Michael Aster lud zum Tanzen ein, während eine Fotoecke und eine Feuerschale für eine entspannte Atmosphäre sorgten. Ergänzend dazu setzten eine Ausstellung und interaktive Spiele der OEW – Organisation für Eine solidarische Welt – inhaltliche Impulse und machten auf den Erdüberlastungstag aufmerksam. Der Vorsitzende der Katholischen Jungschar Südtirols, Matthias Komar, erinnert sich gerne an den Abend: „Es freut uns sehr, dass viele unserer Einladung gefolgt sind, um gemeinsam zu feiern und die Jungschar-Gemeinschaft zu erleben. Die gute Stimmung und das starke Gemeinschaftsgefühl waren den ganzen Abend über spürbar. Das Fest war ein schönes Zeichen der Wertschätzung für all jene, die sich ehrenamtlich engagieren. Mein Dank gilt besonders der Projektgruppe, allen Helferinnen und Helfern, dem Team des Larcherhofs sowie allen, die beim Dankesfest dabei waren und mit uns gefeiert haben.“

Komar betont zudem das Engagement der Ehrenamtlichen: „Unsere Gruppenleiter:innen leisten vor Ort Großartiges. Sie investieren unzählige Stunden in die Begleitung von Kindern und Jugendlichen und schaffen damit einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. Dafür können wir uns nicht oft genug bedanken.“ Insgesamt sind über 2.000 Gruppenleiterinnen und -leiter in über 350 Ortsgruppen bei der Katholischen Jungschar Südtirols aktiv. Sie begleiten dabei mehr als 9.000 Jungscharkinder, Ministranten und Sternsinger. Die Ehrenamtlichen organisieren regelmäßig Gruppenstunden, Proben der Ministranten, Hütten- und Zeltlager, das Sternsingen und zahlreiche weitere Aktivitäten.

Die Katholische Jungschar Südtirols bedankt sich beim Amt für Jugendarbeit der Provinz Bozen für die finanzielle Unterstützung im Laufe des Jahres.