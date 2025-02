Ein kleines Herz – aus vielen Herzen

Von: mk

Bozen – Mit viel Engagement und Kreativität haben zahlreiche Seniorinnen und Senioren in den Südtiroler Seniorenwohnheimen an der Initiative „Wir basteln viele Herzen für kranke Menschen in Krankenhäusern“ teilgenommen. Diese Aktion wurde von der Caritas Dienststelle Pfarrcaritas und Freiwilligenarbeit in Zusammenarbeit mit der Kommission für Kranken- und Trauerpastoral, dem Seelsorgeamt, dem Verband für Seniorenwohnheime und der Krankenhausseelsorge anlässlich des Welttages der Kranken am 11. Februar 2025 organisiert.

Das Ergebnis: Hunderte liebevoll gestaltete Herzen als Zeichen der Verbundenheit und Unterstützung. Die Herzen werden morgen zum Tag des Kranken in den Krankenhäusern verteilt.

Gemeinschaft wird in den Seniorenwohnheimen großgeschrieben – dazu gehört auch das gemeinsame Basteln. Mit großer Freude setzten sich die Bewohnerinnen und Bewohner daran, individuelle Herzen für kranke Menschen zu gestalten. Dabei war sowohl die Form als auch die Technik frei wählbar, sodass jedes Heim seine ganz eigene kreative Umsetzung fand.

Für Martina Ladurner, Präsidentin des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols, ist diese Aktion ein wichtiges Zeichen der Solidarität: “Die Seniorinnen und Senioren zeigen mit dieser Geste ihre Verbundenheit mit Menschen, denen es gerade nicht so gut geht. Besonders schön ist die Kreativität, mit der jedes Herz gestaltet wurde – viele sogar mit persönlichen Botschaften.”