Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > „Ein Vierteljahrhundert Lernen mit Kopf, Herz und Hand“
„Waldorf Brixen“ feierte sein 25-jähriges Bestehen

„Ein Vierteljahrhundert Lernen mit Kopf, Herz und Hand“

Samstag, 04. Oktober 2025 | 22:09 Uhr
06
Maria Lobis/Waldorf-Staff auf Mandala.
Schriftgröße

Von: ka

Brixen – Mit einem künstlerischen Auftakt, Festreden, Coffee-Talks und vielen Begegnungen feierte „Waldorf Brixen“ am heutigen Samstag, dem 4. Oktober, sein 25-jähriges Bestehen. Die Gemeinschaft blickt auf einen Weg zurück, der im Jahr 2000 mit einer kleinen Elterninitiative begann und sich zu einer anerkannten Bildungslandschaft mit Kindergärten, Grund-, Mittel- und Oberschule entwickelt hat. Die pädagogische Koordinatorin Gerda Amort bekundete beim Festakt am Vormittag ihre Freude darüber, dieses Jubiläum gemeinsam feiern zu dürfen. Sie dankte allen, die den Verein in diesem Vierteljahrhundert getragen und begleitet haben, und wünschte den Anwesenden, dass diese Verbundenheit auch in Zukunft trägt.

Maria Lobis/Waldorf-Staff auf Mandala.

Das Deutsche Schulamt hat die Einrichtung als „Bildungseinrichtung von Landesinteresse“ akkreditiert. Der Kindergarten, die Grundschule und die Mittelschule sind den staatlichen Einrichtungen gleichgestellt, das erste Biennium der Oberschule ist in das Verzeichnis der anerkannten Privatschulen eingetragen. Für die kommenden Jahre hat sich die Schule zum Ziel gesetzt, ihre Strukturen weiter zu festigen und den Kindern einen Weg zu eröffnen, der kognitive, emotionale und praktische Fähigkeiten gleichermaßen stärkt.

Maria Lobis/Aufmerksame Zuhörer.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Kommentare
96
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Entern, ohne zu töten: „Global Sumud Flotilla“ gestoppt
Kommentare
51
Entern, ohne zu töten: „Global Sumud Flotilla“ gestoppt
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Kommentare
36
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
UCI HERO Dolomites: Schützen kritisieren fehlende Mehrsprachigkeit
Kommentare
35
UCI HERO Dolomites: Schützen kritisieren fehlende Mehrsprachigkeit
Zehn Sanitätsbedienstete wegen Sprachzertifikat vom Dienst entbunden
Kommentare
32
Zehn Sanitätsbedienstete wegen Sprachzertifikat vom Dienst entbunden
Anzeigen
Radicchiotage am Deutschnonsberg
Radicchiotage am Deutschnonsberg
26.9. – 26.10.2025
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Neue Strategie für Bau, Abfall und weitere Sektoren
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 