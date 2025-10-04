„Ein Vierteljahrhundert Lernen mit Kopf, Herz und Hand“

Von: ka

Brixen – Mit einem künstlerischen Auftakt, Festreden, Coffee-Talks und vielen Begegnungen feierte „Waldorf Brixen“ am heutigen Samstag, dem 4. Oktober, sein 25-jähriges Bestehen. Die Gemeinschaft blickt auf einen Weg zurück, der im Jahr 2000 mit einer kleinen Elterninitiative begann und sich zu einer anerkannten Bildungslandschaft mit Kindergärten, Grund-, Mittel- und Oberschule entwickelt hat. Die pädagogische Koordinatorin Gerda Amort bekundete beim Festakt am Vormittag ihre Freude darüber, dieses Jubiläum gemeinsam feiern zu dürfen. Sie dankte allen, die den Verein in diesem Vierteljahrhundert getragen und begleitet haben, und wünschte den Anwesenden, dass diese Verbundenheit auch in Zukunft trägt.

Das Deutsche Schulamt hat die Einrichtung als „Bildungseinrichtung von Landesinteresse“ akkreditiert. Der Kindergarten, die Grundschule und die Mittelschule sind den staatlichen Einrichtungen gleichgestellt, das erste Biennium der Oberschule ist in das Verzeichnis der anerkannten Privatschulen eingetragen. Für die kommenden Jahre hat sich die Schule zum Ziel gesetzt, ihre Strukturen weiter zu festigen und den Kindern einen Weg zu eröffnen, der kognitive, emotionale und praktische Fähigkeiten gleichermaßen stärkt.