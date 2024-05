“Eine Hebamme für jedes Mädchen”

Bozen – Der Internationale Tag der Hebamme wird seit 1992 jedes Jahr am 5. Mai gefeiert. In unserer Provinz sind 256 Hebammen in der Berufskammer eingeschrieben, eine Zahl, die zwar leicht im Steigen ist, aber immer noch nicht ausreicht, um in ganz Südtirol flächendeckend zu arbeiten und tätig sein zu können.

Die Hebamme ist viel mehr als eine medizinische Fachkraft: Sie ist eine Vertrauensperson, eine Stütze für Frauen aller Altersgruppen und somit für die ganze Familie. Aufgrund ihrer spezifischen Berufsausbildung betreut sie Frauen/Familien in der Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett und ist außerdem in der Lage, die Gesundheit zu fördern und erhalten, indem sie eine Schlüsselrolle bei der sexuellen und reproduktiven Aufklärung, der Prävention von Krankheiten und der Förderung des allgemeinen Wohlbefindens einnimmt.

Unsere Vision ist es, dass jedes Mädchen von Beginn an eine Hebamme als Ansprechpartnerin an ihrer Seite hat, welche sie auf ihrem Lebensweg stets beratet und unterstützt um eine starke, gesunde und bewusste Frau zu werden. Die Familienhebamme, eine Figur, die es in Südtirol noch nicht gibt, könnte dabei eine Schlüsselfigur sein, um Frauen und Familien beizustehen und sie in allen Lebenslagen, von Geburt bis in die Menopause zu begleiten.

Daher ist es fondamental wichtig, weiterhin neue Hebammen auszubilden, um alle Arbeitsbereiche abzudecken und diesem Beruf den richtigen Raum und die richtige Anerkennung zu geben, um den wertvollen und gesundheitsfördernden Dienst in der Gesellschaft leisten zu können.