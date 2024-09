„Entscheidender Schritt für offene und innovative Kulturlandschaft in Südtirol“

Von: mk

Bozen – Die Gründung der IG Freie Kultur stellt laut den Verantwortlichen einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der Südtiroler Kulturlandschaft dar. Die Initiative vereint bereits über 30 Mitglieder (u.a. DingsDo Festival, Gör Collective, Spazio Ama, Riot Club Culture, Basis, HOSPIZ, Culture Assault, Teknonstop) und wächst weiter. Bezirksübergreifend setzt sich die IG Freie Kultur für eine bessere Rahmenbedingung für eine offene, kreative und zugängliche Kulturlandschaft ein.

Die Gründung sei notwendig gewesen, da die freie Kultur in Südtirol zunehmend unter Druck gerate, wie aktuelle Herausforderungen beim Ost West Club in Meran und bei den Teknonstop-Veranstaltungen in Altrei und Kaltern zeigen würden. Die IG Freie Kultur vernetzt Kulturinitiativen aber auch einzelne Kulturschaffende in ganz Südtirol, fördert eine vielfältige Kunst- und Kulturszene und engagiert sich aktiv im kulturpolitischen Diskurs.

Die IG Freie Kultur versteht sich als Plattform und Beratungsstelle für zeitgenössische, politisch unabhängige und nichtkommerzielle Kunst- und Kulturarbeit. Im Mittelpunkt stehen dabei die Förderung von Meinungsvielfalt, die Schaffung alternativer Öffentlichkeiten sowie der Fokus auf soziale Interaktion, Partizipation und zivilgesellschaftliches Engagement.

Freie Kultur: Fundament einer demokratischen Gesellschaft

„Freie Kultur ist nicht nur ein Konzept, sondern das essenzielle Rückgrat einer offenen und demokratischen Gesellschaft. Sie garantiert den freien Zugang zu Kunst und Wissen und fördert eine Kultur, die unabhängig von kommerziellen und institutionellen Interessen gedeiht“, so die Verantwortlichen. Freie Kultur werde von Künstlerinnen und Künstlern, Kulturschaffenden, Vereinen, Kollektiven und Einzelpersonen getragen – all jenen, die den kreativen Austausch und die kulturelle Vielfalt ohne Einschränkungen leben und verteidigen.

Strategische Vision für Südtirol

Ziel sei es, Südtirol als Modellregion für freie und kreative Kultur zu etablieren. Die IG Freie Kultur verfolgt die Vision, unabhängige Kulturinitiativen zu stärken und die kulturelle Landschaft durch soziale Innovation optimal weiterzuentwickeln. „Wir möchten Kultur als unverzichtbaren Bestandteil des sozialen Lebens verankern und neue kulturelle Freiräume schaffen, in denen seelisches Wohlbefinden entstehen kann und Arbeitsplätze schafft“, so die Verantwortlichen. Als kulturpolitisch gestaltende Organisation setzt sich die IG Freie Kultur kontinuierlich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen freier Kulturarbeit in Südtirol ein. Die Forderungen sollten sowohl im Regierungsprogramm in Südtirol als auch in den städtischen und gemeindlichen Kulturämtern verankert werden.

Politische Forderungen und internationale Vernetzung

Die „IG Freie Kultur“ fordert von der Politik eine umfassende Anerkennung und Unterstützung freier Kulturinitiativen. Dies umfasst die Bereitstellung von Fördermitteln, die Schaffung günstiger rechtlicher Rahmenbedingungen sowie den Abbau bürokratischer Hürden.

Ein wichtiger erster Schritt ist der kürzlich erarbeitete Beschlussantrag, der den politischen Vertretern des Südtiroler Landtags übermittelt wurde und Mitte September zur Abstimmung steht. Ziel ist es, die Anerkennung der Freien Kultur auf politischer Ebene zu stärken und finanzielle Fördermöglichkeiten für die Organisation der IG Freie Kultur zu sichern. „Darüber hinaus fordern wir die Einführung eines Nachtbürgermeisters, der sich gezielt um die Verbesserung des Nachtlebens und der Clubkultur kümmert. Das langjährige Ziel eines Kulturbetriebs samt Veranstaltungsraum und Pool für Kreativ-Kulturwirtschaft in der Landeshauptstadt Bozen soll ebenfalls realisiert werden“, so die IG Freie Kultur. Zudem strebe man eine stärkere europäische Vernetzung an, um die freie Kultur in Südtirol international sichtbarer zu machen, den Austausch zu fördern und von Best-Practice-Modellen anderer Regionen und Städte zu profitieren.

Kernprinzipien und Grundsätze

Die „IG Freie Kultur“ basiert auf fünf zentralen Prinzipien. Wörtlich handelt es sich um:

● Offenheit: Unsere Gemeinschaft setzt sich für Transparenz, Partizipation und den freien Austausch von Ideen ein.

● Freiheit: Wir verteidigen das Recht auf kulturelle Freiheit und die Möglichkeit, Kultur ohne kommerzielle Einschränkungen zu schaffen und zu erleben.

● Vielfalt: Wir fördern kulturelle Vielfalt als Grundlage für Innovation und gesellschaftlichen Fortschritt. Wir unterstützen soziale und geschlechtliche Vielfalt, damit sich alle gleichermaßen anerkannt und inspiriert fühlen.

● Gemeinschaft: Unser Netzwerk basiert auf Zusammenarbeit und gegenseitiger Unterstützung, um eine starke, solidarische Kulturbewegung zu schaffen.

● Nachhaltigkeit: Wir engagieren uns für nachhaltige Praktiken in der Kulturproduktion und -verbreitung, um eine zukunftsfähige Kulturlandschaft zu gestalten.

Aufruf zur aktiven Mitgestaltung

Die IG Freie Kultur lädt alle Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffenden, Vereine und Kollektive ein, sich aktiv an der Gestaltung der freien Kultur in Südtirol zu beteiligen. Nur durch gemeinsames Handeln könne man die kulturelle Landschaft nachhaltig verändern und stärken.

Die „IG Freie Kultur“ ruft alle Interessierten dazu auf, sich der Initiative anzuschließen und aktiv zur Schaffung einer lebendigen und vielfältigen Kultur beizutragen.

Kontakt unter vereinigungfuerfreiekultur@gmail.com