Erfolgreiche Spendenaktion der Sternsinger

Von: luk

Bozen – Die Sternsinger haben es wieder geschafft: Mit über 1,6 Millionen Euro (genaues Ergebnis: 1.609.455,77 Euro) war die Aktion Sternsingen auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. Die Spendenaktion der Katholischen Jungschar Südtirols und des Missionsamtes der Diözese Bozen-Brixen unterstützt mit den Spenden Menschen in über 100 Projekten weltweit.

Über 5.000 Kinder zogen rund um den Jahresbeginn als Sternsinger:innen durch die Gemeinden und sammelten Spenden für wohltätige Zwecke. Jährlich im Sommer steht das Ergebnis der Aktion Sternsingen fest: Beeindruckende 1,6 Millionen Euro konnten bei der diesjährigen Aktion gesammelt werden. „Die Spendenaktion erfreute sich in ganz Südtirol großer Unterstützung und zeigt einmal mehr die tiefe Verwurzelung von Nächstenliebe und Solidarität in der Bevölkerung. Wir sind sehr dankbar für die große Spendenbereitschaft der Südtiroler Bevölkerung und den unermüdlichen Einsatz der Kinder und Begleitpersonen. Ohne ihre Solidarität und ihr Engagement wäre die Aktion Sternsingen nicht möglich“, so Matthias Komar, 2. Vorsitzender der Katholischen Jungschar Südtirols.

„Die Hilfe kommt dort an, wo sie gebraucht wird“

Insgesamt werden mit den Spenden von der diesjährigen Aktion 133 verschiedene Projekte, vor allem in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales mitfinanziert. „Über die Hälfte der Projekte befinden sich in Afrika, aber auch in Südamerika, Asien und Europa werden viele Projekte unterstützt. Der größte Teil der Spenden kommt Kindern und Jugendlichen zugute, zum Beispiel indem Schulen gebaut, Bildungsprogramme unterstützt, medizinische Versorgung ermöglicht und weitere soziale Dienste unterstützt werden. Die Hilfe kommt dort an, wo sie gebraucht wird. Ich bedanke mich bei allen, die zum Erfolg der Spendenaktion beigetragen haben“, so Irene Obexer, Amtsleiterin des Missionsamtes. Eines der über 100 unterstützten Projekte liegt im Süden von Madagaskar. Mit einem Teil der Spenden der Aktion Sternsingen 2024 wird dort ein Haus fertiggestellt, das jungen Mädchen und Frauen Schutz, Ausbildung und gesundheitliche Versorgung bietet. „Vor einem Jahr reisten wir nach Madagaskar, um das Projekt und die Menschen dahinter kennenzulernen sowie den Sternsingenfilm zu drehen. Ein Jahr später ist der Bau bereits weit fortgeschritten, dank der Spenden aus Südtirol“, berichtet Komar.

Komar weist darauf hin, dass auch kleine Taten Großes bewirken können und dass jede:r Einzelne einen wertvollen Beitrag zu einer besseren Welt leisten kann: „Wir freuen uns darauf, auch im nächsten Jahr wieder auf die Unterstützung der Südtiroler Bevölkerung zählen zu dürfen und hoffen, dass die Aktion Sternsingen weiterhin so erfolgreich bleibt.“