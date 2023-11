Erfolgskomiker Enrico Brignano tritt in Bozen auf

Bozen – Nach dem großen Erfolg seiner Tour mit über 30 ausverkauften Auftritten in ganz Italien hat Enrico Brignano neue Termine seiner Show “Ma… diamoci del tu!” angekündigt. Er wird am 23. März 2024 in der Stadthalle in Bozen zu sehen sein.

Der Erfolgskomiker Enrico Brignano setzt sich in seinem neuesten Stück “Ma… diamoci del tu!” mit dem LEI – SIE und TU – DU auseinander. Das Hauptaugenmerk des Stücks liegt auf dem, was Brignano “die Seltsamkeiten dieser Zeit” nennt, wobei er darüber nachdenkt, wie im Laufe der Jahre das “lei” immer weniger zum Nachteil des “tu” verwendet wird.

Denn heutzutage ist es die Norm, sich mit Vornamen anzusprechen, während „Lei“ etwas Archaisches und Formales zu sein scheint.

Eine von Manuela D’Angelo geschriebene Show, in Zusammenarbeit an den Texten mit Alessio Parenti mit der Originalmusik von Andrea Perrozzi und produziert von Vivo Concerti.

Es ist wirklich sehr schwer, nicht über die Witze des römischen Komikers Enrico Brignano zu lachen, denn seit Jahren hat er es geschafft, die Zuschauer an seinen unnachahmlichen Schwung zu gewöhnen und sich als Allround-Showman zu beweisen.

Enirco Brignano ist ein Künstler, der gleichzeitig Kabarettist, Schauspieler, Synchronsprecher und Showman ist. Der römische Komiker hat im Laufe der Jahre zahlreiche unvergessliche Shows auf die Bühne gebracht und an Filmen mitgewirkt, die italienweit gefeiert und von Publikum und Kritikern gleichermaßen geliebt wurden.

Informationen:

Tel. 0473 270256

info@showtime-ticket.com

www.showtime-ticket.com