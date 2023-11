Euregio-Kalender 2024: Tirol, Südtirol und das Trentino in Bildern

Bozen – Der Euregio-Fotokalender 2024 ist erschienen. Auch in seiner achten Auflage besticht der Kalender mit beeindruckenden Natur- und Landschaftsaufnahmen, spannenden Ausflugstipps und einer “malerischen” Entdeckungsreise für die Kleinsten. In diesem Jahr konnte das gemeinsame Büro der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino aus einem Fundus von mehr als 2500 eingereichten Fotos die geeignetsten Bilder für den Euregio-Kalender auswählen. Die 49 Fotos für den Kalender ausgewählten Bilder kommen von 36 fotobegeisterten Personen aus allen Teilen der Europaregion.

Viele von ihnen waren am gestrigen Donnerstagabend bei der Vorstellung des Kalenders durch Euregio-Generalsekretär Christoph von Ach und Projektleiter Matthias Fink am Euregio-Sitz im Waaghaus in Bozen anwesend. Die Fotografinnen und Fotografen wurden im Rahmen der Veranstaltung für ihre eindrucksvollen Bilder gewürdigt, Denise Laßnig aus Osttirol für das Cover des Euregio Kalenders 2024 ausgezeichnet.

Von der Kaiserklamm bis zum Lago delle Piazze

Der Fotokalender 2024 veranschaulicht landschaftliche Vielfalt und Einzigartigkeiten und entführt in die faszinierende Welt von Fauna und Flora der Euregio. Die Motive sind wiederum sehr vielfältig und reichen vom Kanufahrer in der Kaiserklamm im Tiroler Brandenberg über eindrucksvolle Tieraufnahmen aus Südtirol bis hin zum vereisten Lago delle Piazze im Trentiner Pinè. Zu finden sind zudem vielerlei Bergszenerien hochalpiner Täler. Passend zu jeder Jahreszeit finden sich auch wieder Ausflugstipps zu geschichtsträchtigen und kulturell bedeutsamen Örtlichkeiten. Auf informative Videos zu den einzelnen Zielen man kann mittels QR-Code auf der Website der Europaregion zugreifen. Für die Kleinsten bietet der Euregio-Fotokalender 2024 eine Entdeckungsreise durch die Euregio in Begleitung von Adler Tiri und seiner Freundin Anna. Die Abenteuer der beiden Figuren sind wiederum im EuregioFamilyPass-Malbuch zu finden.

Als Wand- und Tischkalender kostenlos zu beziehen

Der Euregio-Fotokalender 2024 ist als Wand- oder Tischkalender erhältlich und kann ab kommender Woche, also ab Montag, 13. November, am Euregio-Sitz im Waaghaus am Kornplatz in Bozen abgeholt werden. Außerdem liegt er in den Landhäusern in Bozen auf und wird in der Folge über die Forstinspektorate und die Mittelpunktbibliotheken südtirolweit verteilt.

Im Trentino erfolgt die Verteilung des Kalenders in Wand- und der Tischversion ab dem 13. November über die peripheren Büros der Landesverwaltung (siehe Anlage). Zudem kann er in Trient im Informationsbüro auf der Piazza Dante und am Euregio-Sitz in der Casa Moggioli abgeholt werden, solange der Vorrat reicht. wobei sie auch dort zwischen der Wand- und der Tischversion wählen können.

In Tirol sind Bestellungen für den Wand- oder Tischkalender unter euregio@tirol.gv.at vorzunehmen. Die Zustellung erfolgt direkt per Post. Der Euregio-Kalender kann unentgeltlich auch in der Informations- und Koordinierungsstelle der Euregio in der Innsbrucker Wilhelm-Greil-Straße 17 abgeholt werden. Außerdem wird er über die ÖBB in den Zügen in Tirol verteilt.