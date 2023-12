Euregio-Kulturdonnerstag: Glänzende Kinderaugen bei Kreativ-Workshop

Bozen – Im Waaghaus in Bozen war gestern Abend die Kinderbuchillustratorin Valentina Stecchi zu Gast, um mit einer ansehnlichen Schar an Kindern aus Südtirol und dem Trentino anhand ihrer Zeichnungen eine faszinierende Reise durch die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino zu unternehmen. Im Mittelpunkt stand ein überaus liebenswerter Adler. Beim Malen und Gestalten lernten die Kinder nicht nur die Euregio kennen, sondern vieles mehr. Zum Abschluss des vorweihnachtlichen Kreativ-Workshops, bei dem auch Euregio-Generalsekretär Christoph von Ach mit dabei war, durften sie den Euregio-Weihnachtsbaum schmücken und eine Erinnerung mit nach Hause nehmen. Zudem nehmen alle Kinder an einer Weihnachtsaktion teil.

Die 31-jährige Illustratorin Valentina Stecchi kommt aus Bozen und experimentiert mit unterschiedlichen Medien und Ausdrucksformen, von satirischen Cartoons und Comics über Illustrationen und Porträts bis hin zu Malerei und angewandter Grafik.

Die Initiative der Euregio-Kulturdonnerstage wurde vor fast zwei Jahren von der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino und dem Kulturverein Waag ins Leben gerufen: An jedem dritten Donnerstag im Monat stehen im Waaghaus in Bozen Unterhaltung, Workshops und Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen für Erwachsene und für Kinder auf dem Programm.

Der nächste Termin ist bereits für den 18. Jänner angesetzt, und zwar mit der Vorstellung der Ausgabe 2024 des Radrennens Tour of the Alps. Bei der Vorstellung wird auch Euregio-Präsident und Landeshauptmann Arno Kompatscher mit dabei sein.