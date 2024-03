Euregio macht Schule: Einreichfrist nicht verpassen!

Bozen – Schulklassen können sich noch bis zum 12. April 2024 zur Teilnahme am Projekt “Euregio macht Schule” melden und dabei die Euregio kennenlernen und Preisgeld für die Klassenkasse gewinnen.

Von der Geschichte der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino über ihre Sprachenvielfalt bis hin zur Zukunft: In zehn Modulen lernen Schülerinnen und Schüler die Europaregion kennen und erarbeiten je nach Alter gemeinsam Plakate oder digitale Medienbeiträge. Am länderübergreifenden Schulwettbewerb “Euregio macht Schule”, der bereits zum vierten Mal stattfindet, können Grund-, Sekundar- und Mittelschulklassen aus Tirol, Südtirol und dem Trentino in drei Alterskategorien teilnehmen. In jeder Kategorie wird ein Preisträgerteam pro Landesteil gekürt. Alle teilnehmenden Schulen erhalten zudem für ein Schuljahr den offiziellen Titel “Euregio-Schule”. Außerdem gibt es Geldpreise in Höhe von insgesamt 5000 Euro für die Klassenkasse zu gewinnen. Einreichungen sind noch bis 12. April 2024 möglich. Die Preisverleihung findet am 21. Mai 2024 in Innsbruck statt.

Einreichungen noch bis 12. April möglich

Mit Verweis auf die Zusammenarbeit in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, die alle Ebenen einschließe, laden der amtierende Euregio-Präsident, Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti und Tirols Landeshauptmann Anton Mattle zur Teilnahme am Wettbewerb ein und wünschen den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern viel Erfolg. Auch beim Projekt “Euregio macht Schule” steht die Zusammenarbeit im Vordergrund: Anhand eines interaktiven digitalen Lernpfades erfahren Schülerinnen und Schüler auf abwechslungsreiche und spielerische Weise Wissenswertes über die drei Länder der Europaregion. Dann sind kreative Ideen und Teamwork gefragt, wenn es darum geht, gemeinsam das erworbene Wissen aufzuzeigen.

Informationen zum Wettbewerb sind unter www.euregio.ph-tirol.at zu finden.