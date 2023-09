EuregioFamilyPass im Finale von “Regiostars”

Bozen – Der “EuregioFamilyPass” ist unter die 30 Finalisten des Wettbewerbs “Regiostars award 2023” der Europäischen Kommission gewählt worden. Ab sofort kann jede und jeder online für den Familypass stimmen.

Der EuregioFamilyPass ist eines der Finalprojekte der “Regiostars award 2023” in der Kategorie “Ein bürgernahes Europa”. Insgesamt waren über 200 Projekte am Start. Nun beginnt der partizipative Teil des Wettbewerbs: Denn seit 14. September kann jede und jeder online mitbestimmen, welches der Finalprojekte als Kategoriesieger hervorgeht. Unter www.regiostarsawards.eu kann für bis zu drei Projekte abgestimmt werden.

Am 11. Oktober wird der EuregioFamilyPass im Rahmen der Europäischen Woche der Regionen und Städte in Brüssel vorgestellt. Alle Gewinner der “Regiostars award 2023” werden im Rahmen einer Zeremonie in Ostrava (Tschechien) am 16. November 2023 bekannt gegeben.