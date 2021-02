„Europa“ Landtag

Bozen – Der Südtiroler Landtag und der Südtiroler Künstlerbund schreiben mit Blick auf den Europatag am 9. Mai einen Wettbewerb für junge Menschen bis 35 Jahre aus, die Texte zum Thema „Europa“ verfassen. Die drei besten werden mit je 2.000 Euro prämiert und in einer Landtagssitzung vorgelesen. Die Frist für die Einreichung von Beiträgen ist der 9. April 2021.

Anlässlich des Europatages am 9. Mai veranstalten der Südtiroler Landtag und der Südtiroler Künstlerbund einen Literaturwettbewerb für junge Autoren zum Thema „Europa“. Teilnahmeberechtigt sind unveröffentlichte Texte aller literarischen Gattungen in einer der drei Landessprachen (Deutsch, Italienisch, Ladinisch), deren Lesung oder Rezitation maximal sechs Minuten dauert: Die drei Siegerarbeiten werden bei der Eröffnung der Landtagssitzungen am 11., 12. und 13. Mai öffentlich vorgetragen, im Sinne der Aussage des Dichters Joseph Brodsky, dass die Parlamente ganz anders funktionieren würden, wenn vor jeder Sitzung ein Gedicht vorgetragen würde.

Teilnahmeberechtigt sind Autoren, die in der Provinz Bozen geboren sind oder seit mindestens drei Jahren hier ihren Wohnsitz haben und das fünfunddreißigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben (einschließlich der ab 1986 Geborenen). Um teilzunehmen, reicht es, einen eigenen Text oder eine Hörprobe von maximal sechs Minuten Dauer zusammen mit einer Kurzbiografie bis zum 9. April 2021 an die E-Mail-Adresse info@kuenstlerbund.org zu schicken und in der Betreffzeile „Europa“ anzugeben.

Unter den eingegangenen Arbeiten wählt eine Fachjury die drei besten Arbeiten nach inhaltlicher Konsistenz, Ausdrucksstärke und Metaphorik, Sprachwitz, Relevanz für das vorgeschlagene Thema und Originalität aus. Die Autoren bzw. Autorinnen erhalten jeweils ein Preisgeld von 2.000 Euro.

Weitere Informationen findet man in der Ausschreibung auf der Website www.kuenstlerbund.org/it oder beim Südtiroler Künstlerbund – Frau Katrin Klotz, Tel.: 0471.977037, E-Mail: literatur@kuenstlerbund.org.