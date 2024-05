Existiert Zeit? Konzert beim LanaLive Festival

Lana – Vereint durch ihr gemeinsames Vorhaben, die Zither in ein neues Gewand zu kleiden, haben die Musikerin Reinhilde Gamper und der Komponist und Multiinstrumentalist Simon Gamper ein neues Konzertprogramm erarbeitet. Gemeinsam mit dem Tonmeister Claus Stecher und dem Visual Concept Designer Julian Geier haben sie ein audiovisuelles Projekt entwickelt, das Klang und Bild zu einem beeindruckenden Gesamterlebnis verwebt.

In dem rund 20minütigen Titelstück ZEIT beschäftigt sich das Ensemble mit dem Begriff der Zeit als Basis des individuellen Bewusstseins und mit der Endlichkeit desselben – bzw. mit der möglichen Unendlichkeit, wenn man über die These, dass es Zeit physikalisch gar nicht gibt, nachdenkt.

Simon Gampers Kompositionen bewegen sich an der Schnittstelle zwischen populärer und experimenteller Musik. Sie werden virtuos angeführt von E-Zither und Basszither und von Schlagzeug, Synthesizern und Sequenzern begleitet. Dabei entstehen Klanglandschaften, die durch 360 Grad Surround-Sound räumlich greifbar gemacht und durch assoziative Projektionen und Lichtmalereien erweitert werden. Das Ensemble spielt neben ZEIT weitere Werke des Komponisten, darunter auch mehrere Theatermusiken. Außerdem wird die Uraufführung des Stückes morgen für Basszither und Elektronik zu hören sein.

Reinhilde Gamper ist eine vielseitige Zither-Solistin und Musikpädagogin.

Sie erkundet neue Klänge und originelle Einsatzmöglichkeiten ihres Instruments. Ihr unkonventioneller Zugang und ihre musikalische Offenheit machen Reinhilde zu einer außergewöhnlichen Persönlichkeit der europäischen Zitherlandschaft.

Außerdem ist sie mit ihren Projekten TRIO GREIFER (Neue Musik für drei Zithern) und CORDES Y BUTONS (Zither, Geige und Steirische Harmonika) international erfolgreich.

Reinhilde studierte am Tiroler Landeskonservatorium in Innsbruck und an der Hochschule für Musik und Theater in München Zither.

Simon Gamper ist Komponist, MD, Multiinstrumentalist und Produzent.

Seine Aufträge führen ihn regelmäßig quer durch Europa, seine Musik ist in Konzertsälen, Kinos, auf Theaterbühnen, im TV und im Radio zu hören. In seiner bisherigen Laufbahn hatte Simon unter anderem das große Vergnügen, für das Sinfonietta Riga, das Festival Zeitgenössischer Musik Bozen, sowie für WINDKRAFT – Blaskapelle für Neue Musik zu komponieren, in der Elbphilharmonie Hamburg, im ARD-Morgenmagazin und der Oper Graz zu spielen, den ersten lettischen Western und ORF Universum History zu vertonen und gemeinsam mit Reinhold Messner dessen alpinistisches Leben filmisch und musikalisch zu erkunden.

Simon ist in Lana aufgewachsen und studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz.

Claus Stecher ist Tonmeister und Technical Director und lebt in Zürich.

Claus verbindet in seinem Schaffen seine langjährige Erfahrung als Gitarrist und Leadsänger mit seiner umfassenden technischen Versiertheit. Er ist mit renommierten Ensembles (darunter Symphoniacs, Saint City Orchestra und Max von Milland) weltweit auf Konzertbühnen, in Studios und im Rundfunk unterwegs.