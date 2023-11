Fair Friday versus Black Friday

Fashion For Future in Aktion

Bozen – Alle Jahre wieder sucht er uns heim: Seit den 1960er-Jahren ist der Black Friday in den USA eine fixe Größe, nach Europa kam er um 2010. Schnell begannen auch die Geschäfte nachzuziehen, vor allem online. Eine Unmenge an (vermeintlich) billigen Produktangeboten für alle möglichen Lebensbereiche prasselt in diesen Tagen rund um den Schwarzen Freitag (24.11.23) auf Konsument*innen ein. Firmen entledigen sich ihrer Ladenhüter und versuchen, über Billig-Angebote auch andere Ware loszuwerden. Die Verführung ist groß, dass Konsument*innen Dinge kaufen, die sie gar nicht brauchen, die vielleicht auch nicht lange halten und bald wieder entsorgt werden müssen.

Profit mit Minipreisen geht nur, weil Arbeitsrechte systematisch umgangen werden, niedrigste Gehälter bezahlt werden und keine Rücksicht auf die Umwelt genommen wird. Schnäppchenjagd bei großen Konzernen zerstört doppelt: Die heimische Wirtschaft und die wirtschaftliche Existenz der Menschen, die die Produkte herstellen, erklären die Mitglieder des Kernteams von „Fashion For Future“ Aart van Bezooijen (Unibz), Brigitte Gritsch (Netzwerk Südtiroler Weltläden), Susanne Barta, Verena Dariz (OEW-Organisation für Eine solidarische Welt).

So gibt es in den Südtiroler Weltläden auch am kommenden Black Friday – wie an jedem anderen Tag – Produkte in höchster Qualität zu einem ehrlichen und fairen Preis für alle Beteiligten. Brigitte Gritsch, Koordinatorin der Weltläden unterstreicht: „Wir als Weltläden sprechen uns ganz klar gegen Preisdumping aus!“

Internationale Plattformen wie „Fashion Revolution“ versuchen aufzuklären und rufen dazu auf, den Kaufrausch kritisch zu hinterfragen und bewusst einzukaufen. Dem schließt sich das Südtiroler „Fashion For Future“-Team an, eine junge Initiative, die sich für eine bessere Mode- und Textilindustrie und bewussten Konsum einsetzt. “Fashion For Future” macht auf seine “Fair Friday vs Black Friday”-Aktion aufmerksam. Die Aktion startet bewusst am Freitag, 24. November 2023 und läuft bis 15. Dezember 2023. Alle Menschen in Südtirol sind eingeladen, ihre noch tragbaren, aber nicht mehr gewollten T-Shirts, Sweatshirts und Tote Bags (Stofftaschen) in einem Südtiroler Weltladen, bei der OEW oder der Bibliothek der Universität Bozen abzugeben, wo es eine Ablage gibt. „Wir geben anschließend das Logo von Fashion for Future drauf und verteilen die abgegebenen gut erhaltenen Produkte auf unserer nächsten Veranstaltung im April 2024 im Rahmen der Fashion Revolution Week“ erklären die Initiator*innen.