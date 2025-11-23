Familie aus Sexten erhält Jungbauernpreis

Von: luk

Bozen/Sexten – Die deutsche Volksgruppe in ihrer Tradition und Identität stärken: Dieses Ziel verfolgt die „Stiftung Frick – Heimat Südtirol“. In Partnerschaft mit der Südtiroler Bauernjugend wurde einer jungen bäuerlichen Familie auf der Agrialp 2025 zum achten Mal der „Jungbauernpreis zur Förderung der Südtiroler Identität“ verliehen. Er ging an die Familie Thomas Lampacher und Elisabeth Pfeifhofer vom Außergattererhof in Sexten.

In Partnerschaft mit der Stiftung „Frick – Heimat Südtirol“ verlieh die Südtiroler Bauernjugend mittlerweile zum achten Mal den Jungbauernpreis zur Förderung der Südtiroler Identität. Der Präsident der Stiftung Frick, Werner Frick übergab am Sonntag um 15.00 Uhr die handgeschriebene Urkunde an die Familie Lampacher.

In seiner Ansprache erzählte er über die Gründung der Stiftung sowie ihren Zweck. „Mein Vater hat die Stiftung gegründet, die Heimat Südtirol heißt, das spricht für sich. Ihm war der Erhalt der Südtiroler Identität immer schon ein großes Anliegen. Damit ist verbunden, die Übernahme von Verantwortung in der Gesellschaft“, so Werner Frick. Er ruft ebenso zu mehr Engagement zum Erhalt der Südtiroler Traditionen auf.

Der Bezirk Pustertal der Südtiroler Bauernjugend hat die Familie Thomas Lampacher als Preisträger ausgewählt. Der Bezirk Pustertal erklärte in seiner Rede ihre Intension, warum die Familie ausgewählt wurde. „Aus unserer Sicht erfüllen sie alle Kriterien ­­­­und wir stehen voll und ganz hinter ihnen und sehen sie als Vorbildfamilie.“

Leidenschaft am Hof