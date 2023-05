„Familienbilder“ in Brixen rütteln auf

Brixen – Die Sensibilisierungskampagne MutterNacht 2023 bearbeitet Rollenklischees unter dem Titel „Vorbilder statt Rollenbilder: Väter brechen auf“. Am gestrigen Dienstag haben Mitglieder des Krah – forumtheater Südtirol unter dem Titel „Familienbilder“ Situationen aus dem Familienalltag am Großen Graben in Brixen gezeigt und den Auftakt der Sensibilisierungswoche eingeläutet. Es ging dabei um elterliche Mehrfachbelastung, um Herausforderungen in der Kinderbetreuung, um Überforderung von Paaren, um den Gender Pay Gap, die Kluft der Entlohnung in Geschlechtervergleich, um einen notwendigen kulturellen Wandel in der Gesellschaft und um benötigte Gesetzesänderungen. Das Brixner Publikum hat sich trotz leichten Nieselregens aktiv eingebracht. Am Freitag, 12. Mai sind die „Familienbilder“ des Krah – forumtheater im Rahmen der MutterNacht in Meran (Lauben/Galileistraße) und am Samstagvormittag, 13. Mai am Rathausplatz in Bozen zu sehen.

Jährlich beleuchtet das Rittner Bildungszentrum „Haus der Familie“ in den Tagen vor dem Muttertag herausfordernde Themen rund um das Elternsein. Die Kampagne findet heuer zum neunten Mal in Zusammenarbeit mit 26 Südtiroler Organisationen statt. Die Sensibilisierungskampgange startete am gestrigen am Montag, 8. Mai um 18.00 Uhr am Kleinen Graben in Brixen mit der Aktion „Familienbilder“ des Krah – forumtheater Südtirol. Die engagierten Theaterleute Leon Pergjoka, Giulia Parisi, Matthias Oberbacher, Edith Sinner, Martin Peer, Elisabetta Moretto und Maria Hofer haben verschiedene „Bilder“ von familiären Alltagssituationen gezeigt und „eingefroren“. Diese Bilder konnten dann durch Interventionen aus dem Publikum verändert und „passend“ gemacht werden.

Der Brasilianer Augusto Boal hat das Konzept des Forumtheaters in den 1960er-Jahren entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Form des interaktiven Theaters mit pädagogisch-politischem Ansatz. Forumtheater hebt die Grenze zwischen Bühne und Zuschauerraum auf. Das Publikum hatte auch gestern die Möglichkeit, die vorgegebenen Familienszenen (mit)spielerisch zu verändern und auf unmittelbar die Konsequenz des eigenen Handelns zu erleben. So haben sich Menschen aus dem Publikum als „Großeltern“ eingebracht, um „Eltern“ in der Szene zu entlasten, als politische Vertreter notwendige Gesetzesänderungen angeregt, sich als Hebamme an die Seite der Kinder gestellt, sich für Hausfrauengeld stark gemacht. Durch das Zusammenspiel zwischen Schauspielern und Zuschauern wurden Verhältnisse nicht einfach hingenommen, sondern familiäre Belastungen erkannt, Lösungen gefunden und in der Situation selbst erprobt.

Am Freitag, 12. Mai um 18.00 Uhr präsentiert das Krah – forumtheater südtirol (EO) seine interaktiven „Familienbilder“ außerdem bei der Kreuzung Lauben-Galiliostraße in Meran. Am Samstag, 13. Mai zwischen 10.00 und 13.00 Uhr ist das Krah – forumtheater südtirol (EO) mit seinen interaktiven „Familienbildern“ beim Aktionstag der MutterNacht in Bozen.