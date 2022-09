Familientag in Trauttmansdorff

Meran – Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff feiern den „Gartenherbst“ – mit verschiedenen Aktivitäten für die ganze Familie.

Am Sonntag, 2. Oktober findet der alljährliche „Gartenherbst“ in Trauttmansdorff statt. Das Gartenteam gibt an diesem Tag deinen Einblick in die Geheimnisse der Pflanzen- und Tierwelt. Bei verschiedenen botanischen Workshops heißt es für alle mitmachen: So können die BesucherInnen etwa bunte Herbsttiere aus Blättern basteln, exotische Früchte verkosten oder die bunten Herbstfarben entdecken. Die GartenführerInnen erklären, wie man Wintervögel richtig füttert und fleischfressende Pflanzen kultiviert. Auch das Südtiroler Obstbaumuseum ist in diesem Jahr mit einem Stand präsent und stellt alte Apfelsorten vor. Ein Sammelspiel mit Überraschung wartet auf die Familien. Und als kleine Stärkung für zwischendurch gibt es gebratene Kastanien und traditionelle Süßspeisen.

Gartenherbst in Trauttmansdorff

Sonntag, 2. Oktober, 10.00 – 17.00 Uhr

Öffnungszeiten: 9.00 bis 19.00 Uhr (letzter Einlass 17.30 Uhr)