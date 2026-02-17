Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Filmschaffende kritisieren “Schweigen” der Berlinale zu Gaza
Javier Bardem bei den Emmy Awards im Vorjahr mit Palästinensertuch

Filmschaffende kritisieren “Schweigen” der Berlinale zu Gaza

Dienstag, 17. Februar 2026 | 22:10 Uhr
Javier Bardem bei den Emmy Awards im Vorjahr mit Palästinensertuch
APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Mehr als 80 Filmschaffende, darunter Stars wie Javier Bardem und Tilda Swinton, haben in einem offenen Brief das “Schweigen” der Berlinale zum Gaza-Krieg kritisiert. In dem Brief, der am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin vorlag, zeigten sie sich “entsetzt” über das “institutionelle Schweigen” des Festivals und “bestürzt” über dessen “Beteiligung an der Zensur von Künstlern, die Israels andauernden Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen ablehnen”.

Jurypräsident Wim Wenders hatte vergangene Woche auf einer Pressekonferenz auf eine Frage zum Nahost-Konflikt und zur Rolle des Festivals geantwortet: “Wir müssen uns aus der Politik heraushalten.” Die indische Autorin Arundhati Roy sagte deswegen ihre Teilnahme an dem Festival ab.

Den offenen Brief unterzeichneten neben Filmstars wie Bardem und Swinton auch mehrere bekannte Filmemacher, unter ihnen der britische Regisseur Mike Leigh und sein US-Kollege Adam McKay. Viele der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner waren auch schon mit eigenen Filmen auf der Berlinale vertreten. Swinton war im vergangenen Jahr mit dem Goldenen Ehrenbären ausgezeichnet worden.

In dem Brief erklärten sie nun, sie seien entschieden anderer Meinung als Wenders: Das Kino und die Politik könnten nicht voneinander getrennt werden. “So wie das Festival in der Vergangenheit klare Stellungnahmen zu Gräueltaten abgegeben hat, die an Menschen im Iran und in der Ukraine verübt wurden, rufen wir die Berlinale auf, ihrer moralischen Pflicht nachzukommen und ihre Ablehnung von Israels Völkermord klar zum Ausdruck zu bringen”, heißt es in dem Schreiben weiter.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Kommentare
89
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Kommentare
42
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Kommentare
42
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Kommentare
28
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Ist es ein Wolf oder ein Hund? 
Kommentare
25
Ist es ein Wolf oder ein Hund? 
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Aktuelle Seite: Home > Politik > Filmschaffende kritisieren “Schweigen” der Berlinale zu Gaza
Javier Bardem bei den Emmy Awards im Vorjahr mit Palästinensertuch

Filmschaffende kritisieren “Schweigen” der Berlinale zu Gaza

Uhr
Javier Bardem bei den Emmy Awards im Vorjahr mit Palästinensertuch
APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Mehr als 80 Filmschaffende, darunter Stars wie Javier Bardem und Tilda Swinton, haben in einem offenen Brief das “Schweigen” der Berlinale zum Gaza-Krieg kritisiert. In dem Brief, der am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin vorlag, zeigten sie sich “entsetzt” über das “institutionelle Schweigen” des Festivals und “bestürzt” über dessen “Beteiligung an der Zensur von Künstlern, die Israels andauernden Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen ablehnen”.

Jurypräsident Wim Wenders hatte vergangene Woche auf einer Pressekonferenz auf eine Frage zum Nahost-Konflikt und zur Rolle des Festivals geantwortet: “Wir müssen uns aus der Politik heraushalten.” Die indische Autorin Arundhati Roy sagte deswegen ihre Teilnahme an dem Festival ab.

Den offenen Brief unterzeichneten neben Filmstars wie Bardem und Swinton auch mehrere bekannte Filmemacher, unter ihnen der britische Regisseur Mike Leigh und sein US-Kollege Adam McKay. Viele der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner waren auch schon mit eigenen Filmen auf der Berlinale vertreten. Swinton war im vergangenen Jahr mit dem Goldenen Ehrenbären ausgezeichnet worden.

In dem Brief erklärten sie nun, sie seien entschieden anderer Meinung als Wenders: Das Kino und die Politik könnten nicht voneinander getrennt werden. “So wie das Festival in der Vergangenheit klare Stellungnahmen zu Gräueltaten abgegeben hat, die an Menschen im Iran und in der Ukraine verübt wurden, rufen wir die Berlinale auf, ihrer moralischen Pflicht nachzukommen und ihre Ablehnung von Israels Völkermord klar zum Ausdruck zu bringen”, heißt es in dem Schreiben weiter.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Kommentare
89
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Kommentare
42
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Kommentare
42
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Kommentare
28
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Ist es ein Wolf oder ein Hund? 
Kommentare
25
Ist es ein Wolf oder ein Hund? 
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 