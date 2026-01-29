Fran Drescher begleitet Jacqueline Lugner auf Opernball

Von: apa

Die Lugner City bringt die US-Schauspielerin Fran Drescher am 12. Februar zum Wiener Opernball. “Bereits in der Vergangenheit hatten mein Vater und ich den Wunsch, Fran Drescher nach Wien zu holen. Umso mehr freut es mich, dass wir sie heuer als unseren Gast begrüßen dürfen”, sagte Jacqueline Lugner am Donnerstag der APA. Drescher wurde vor allem durch ihre Hauptrolle in der erfolgreichen Sitcom “The Nanny” weltberühmt.

“Stellt Euch vor: Ich komme nach Wien. Ich kann es kaum erwarten, alle in einer meiner Lieblingsstädte der Welt zu sehen: Wien, Österreich”, freute sich Drescher in einer Videobotschaft der Lugner City auf Instagram. Neben dem Besuch am Opernball wird Drescher in Wien einen Auftritt in dem Einkaufszentrum absolvieren, zudem ist ein umfassendes Kulturprogramm geplant.

Weltberühmt durch “The Nanny”

Drescher wurde am 30. September 1957 in Queens, New York, geboren. Internationale Bekanntheit erlangte sie in den 1990er-Jahren durch ihre Hauptrolle als Fran Fine in der US-Sitcom “The Nanny”. In sechs Staffeln verkörperte Drescher ein ewig 29-jähriges schrilles Kindermädchen samt sehr kurzem Rock, toupierten Haaren und greller Stimme. Die Serie zählt zu den erfolgreichsten Sitcoms der Welt, Menschen in mehr als 100 Ländern kennen “The Nanny”. Ausgezeichnet wurde die Produktion mit zahlreichen Preisen – darunter ein Emmy. Drescher war nicht nur die Hauptdarstellerin der Sendung, sondern auch die Ideengeberin.

Auch aktuell ist sie erfolgreich: Der Film “Marty Supreme”, in dem sie die Mutter eines fiktiven Tischtennisspielers mimt, gewann bereits einen Golden Globe und ist für neun Oscars – darunter auch bester Film – nominiert. In Österreich läuft “Marty Supreme” im Februar an.

Zuletzt war Drescher aber vor allem als Präsidentin der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA in den Schlagzeilen. Im Hollywood-Doppelstreik der Autoren und Schauspieler galt sie als Frontfrau – auch sonst ist Drescher politisch engagiert. Die weltweite Berühmtheit, die ihr die Serie gebracht habe, sei unbezahlbar, betonte Drescher dabei mehrmals. Diese Plattform nutze sie, um ihre Stimme zu erheben.

Engagement nach Krebserkrankung

Im Jahr 2000 wurde bei ihr nach einer langen Phase von Fehldiagnosen Gebärmutterkrebs diagnostiziert. Die Erkrankung wurde operativ behandelt. In der Folge engagierte sich Drescher verstärkt für Gesundheitsaufklärung und Patientinnenrechte und gründete die Initiative “Cancer Schmancer”, die sich für frühzeitige Diagnostik von Krebserkrankungen einsetzt.

Drescher war auch schon mehrmals in Österreich. 2010 war sie Stargast am Galaball “Dancer Against Cancer” in der Hofburg. Ein Jahr zuvor, 2009, besuchte sie den Life Ball. An Wien schätzte sie damals vor allem, dass “alles so ruhig und sauber ist”.