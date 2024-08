Freilichtspiele Südtiroler Unterland zeigen „Der zerbrochene Krug“

Von: luk

Neumarkt – Die Freilichtspiele Südtiroler Unterland (FSU) laden heuer zu einem besonderen Theatererlebnis ein: Aufgeführt wird Heinrich von Kleists Klassiker „Der zerbrochene Krug“. Die Aufführungen finden vom 19. bis 23. August 2024 jeweils um 21.00 Uhr unter freiem Himmel statt. Die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende Inszenierung freuen, die den zeitlosen Konflikt zwischen Macht und Moral auf humorvolle Weise thematisiert. Regie führt Roland Selva, der selbst in der Rolle des Gerichtsschreibers Licht auf der Bühne zu sehen sein wird.

„Was nur Verworrenheit schien, nimmt jetzt den Schein an der Veruntreuung!“ So reagiert Gerichtsrat Walter, als er in das kleine Dorf Huisum geschickt wird, um die Akten des Gerichtes zu prüfen. Der Dorfrichter Adam empfängt ihn auf gar seltsame Weiße und gleich schon der erste Gerichtsfall des Tages wirft Fragen auf: In der Kammer der Jungfrau Eve ging in der Nacht ein alter Krug zu Bruch. Schnell geht es bei der Gerichtsverhandlung aber um viel mehr als um das bloße Missgeschick. Ihre Mutter Marthe will unbedingt Eves Verlobten Ruprecht zur Rechenschaft ziehen, der hingegen vermutet einen Nebenbuhler hinter dem Unfall. Eve selbst wirkt, als würde sie etwas verschweigen, will keine klare Aussage machen, schwört einmal und schwört im nächsten Moment wieder ab. Deckt sie etwa einen geheimen Verehrer? Oder traut sie sich nicht, die Wahrheit zu sagen, aus Angst vor Konsequenzen? Langsam entwickelt sich das Lustspiel vor den Augen des Publikums zu einer Geschichte von Macht und Machtmissbrauch, von Erpressung und Belästigung.