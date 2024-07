„Friday for Nature“ – Jugendliche engagieren sich für den Naturschutz

Von: mk

Plaus – Am Freitag, den 26. Juli fand zum vierten Mal die Sommeraktion „Friday for Nature“ statt. Sieben Mädchen und Jungen aus Naturns und Mals führten gemeinsam mit fünf Erwachsenen Pflegearbeiten im Biotop Englisch Moos in Plaus durch. Dabei leisteten sie einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität und der selten gewordenen Lebensräume.

Im Biotop Englisch Moos gedeihen neben Blutweiderich, Weidenröschen und auwaldtypischer Vegetation auch invasive Neophyten. Diese nicht-einheimischen Pflanzen verdrängen durch ihre enorme Wuchs- und Ausbreitungskraft die heimische Vegetation. Die Zwölfjährigen erhielten von der Biologin Susanne Hellrigl und der Umweltpädagogin Annamaria Gapp interessante Informationen über diese Pflanzen, bevor es an die konkrete Arbeit ging. „Dank der Ausreißaktion vom letzten Jahr ist zwar weniger, aber immer noch zu viel Springkraut vorhanden“, erklärten Förster Fabian Gamper und Schutzgebietspatin Gerti Raffeiner.

Um die Ausbreitung des indischen bzw. drüsigen Springkrauts zu verhindern, wurde es auch 2024 mit der Hand ausgerissen und aus dem Biotop entfernt. Unter Anleitung von Förster Fabian Gamper wurden zudem die jungen Äste des Götterbaums geknickt, um dessen Wachstumsentwicklung zu schwächen. Auch Müll wurde eingesammelt. Als Dankeschön für die anstrengende, aber wertvolle Arbeit spendierte die Umweltschutzgruppe Vinschgau Pizza, Getränke und Eis für alle.

Die jungen Naturschützerinnen und -schützer hatten sich über das vom Jugendzentrum JUZE in Naturns organisierte Projekt „JuNwa – Junge Naturnser wollen anpacken“ zur freiwilligen Mitarbeit im Naturparkhaus Texelgruppe angemeldet.

Die Aktion „Friday for Nature“ zeigt eindrucksvoll, wie junge Menschen durch ihr Engagement einen positiven Beitrag zum Naturschutz leisten können. Sie ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit von Umweltschutzgruppe Vinschgau, Forststation Naturns und dem Amt für Natur-Naturparkhaus Texelgruppe. „Die Begeisterung der Jugendlichen motiviert uns bereits jetzt, an den fünften „Friday for Nature“ zu denken“, resümiert Ingrid Karlegger von der Umweltschutzgruppe Vinschgau. „Er wird voraussichtlich am letzten Freitag im Juli 2025 wieder in einem Biotop in der Nähe von Naturns stattfinden.“