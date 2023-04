Fünf bekannte deutsche Kinder- und Jugendbuchautoren in Südtirol

Bozen – Die Schriftstellerin Antje Babendererde, der Autor Mario Fesler, der Illustrator und Dozent für Animation, Storyboard und Layout Kai Pannen, der Autor und Illustrator Michael Roher und die Illustratorin Vera Schmidt sind in der kommenden Woche an Schulen und Bibliotheken in Südtirol zu Gast.

60 Lesungen

Von Montag, 17. April, bis Freitag, 21. April, werden die fünf Autoren und Autorinnen von Kinder- und Jugendbüchern aus Deutschland beziehungsweise Österreich an Kindergärten, Grund-, Mittel- und Oberschulen und in Öffentlichen Bibliotheken insgesamt 60 Lesungen anbieten.

Die fünf Autorinnen und Autoren

Die 1963 in Jena geborene und in Gotha aufgewachsene Antje Babendererde begann nach der Wende Bücher zu schreiben. 1996 machte sie ihre Leidenschaft zum Beruf und arbeitet seither als Schriftstellerin. Zuvor hatte sie in Saalfeld eine Töpferlehre absolviert und war dann bei einem Töpfer in Friedrichroda tätig, später arbeitete sie als Arbeitstherapeutin mit Kindern in der Psychiatrie in Stadtroda. Seit ihrer ersten Reise ins Indianerland, das war 1994, hat sie 15 Romane über das heutige Leben der amerikanischen Ureinwohner für Erwachsene und für Jugendliche geschrieben. Nun ist sie mit einer Geschichte in ihre Heimat Thüringen zurückgekehrt.

Mario Fesler wurde 1978 in Mannheim geboren und ist im hessischen Odenwald aufgewachsen. Seit dem Abschluss des Studiums der Theaterwissenschaften und Neuere Deutsche Literatur in Erlangen und Berlin arbeitet er als Teamleiter im Kundenservice eines Spielwarenhändlers. Sein erster Roman “Die Wahrheit über Oliver” war 2012 nominiert für den Kinder- und Jugendbuchdebütpreis “Der Goldene Pick”. Der erste veröffentliche Roman, der Auftaktband zur Jugendbuchreihe um die Teenagerin Lizzy Carbon, wurde 2017 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis in der Kategorie “Neue Talente” ausgezeichnet. Die Reihe endet 2018 mit der Veröffentlichung des dritten und letzten Bandes. Im Herbst 2019 veröffentlichte der Autor mit “Extrem gefährlich! – Maus mit Mission” den ersten Roman einer Krimitrilogie für Kinder. Mit “Switch You“ legte er 2023 den ersten Band einer Körpertausch-Serie vor.

In Moers am Niederrhein geboren und aufgewachsen ist Kai Pannen, der nach Abitur und Zivildienst Malerei und Film in Köln studierte und Anfang der 90er Jahre zunächst freiberuflich als Illustrator und Trickfilmer zu arbeiten begann. Viele Jahre lang gestaltete er Trickfilmbeiträge, wobei er sich die Technik dazu überwiegend selbst beibrachte. Mit vierzig Jahren besuchte er die Animation School Hamburg, wo er mit jungen, motivierten und begabten Gleichgesinnten achtzehn Monate lang Animations-Design erlernte. Später war er dort selbst Dozent für Animation, Storyboard und Layout. 2015 erschien der Bestseller “Du spinnst wohl!”, mit dem er sich als Kinderbuchautor qualifizierte. Seine Bücher illustriert er überwiegend selbst. Als Illustrator hat er an über 50 Büchern mitgearbeitet, als Autor sind es aktuell 18 Bücher.

Aus Niederösterreich stammt der 43-jährige Michael Roher, der in Wien eine Ausbildung zum Sozialpädagogen durchlaufen hat. Seine Liebe zum Zirkus, zum Zeichnen und Gestalten sowie zur Arbeit mit Menschen bestimmen seine Tätigkeiten und Projekte. Für seine Bilderbücher und Geschichten erhielt Michael Roher bereits mehrere Auszeichnungen (u.a. Österr. Kinder- und Jugendbuchpreis, Mira-Lobe-Stipendium, Outstanding Artist Award im Bereich Kinder- und Jugendliteratur und 2021 den ersten Christine-Nöstlinger Preis). Michael Roher lebt mit seiner Familie in Baden bei Wien.

In Süddeutschland lebt Vera Schmidt, die nach dem Abschluss in Kommunikationsdesign in Augsburg und sechs Jahren in einer Werbeagentur in Frankfurt am Main 2004 ihrer Leidenschaft folgte und seitdem als Illustratorin für verschiedene Kunden arbeitet, seit 2012 vor allem für Kinderbuchverlage. Sie liebt es, Ideen und Geschichten in Bilder zu verwandeln, Charaktere und neue Welten zu erschaffen. Ihre Illustrationen wurden in Kinderbüchern, Schulbüchern, Kalendern, auf Webseiten und vielem mehr veröffentlicht.

Große Nachfrage

Die Autorenbegegnungen oder Lesewochen in Südtiroler Kindergärten, Bibliotheken und Schulen gibt es seit bald 50 Jahren. Zweimal im Jahr – einmal im Frühjahr und einmal im Herbst – kommen fünf bis sechs Kinder- und Jugendbuchautoren aus dem deutschen Sprachraum nach Südtirol, um in Klassen und Bibliotheken gemeinsam mit den Kindern zu lesen. Sie wollen dabei vor allem eines: Lust aufs Lesen machen. Dabei ist die Nachfrage viel größer als das Angebot, wie es aus dem veranstaltenden Landesamt für Bibliotheken und Lesen heißt: Schulen und Bibliotheken reichen jedes Jahr etwa mehrere hundert Anfragen ein, organisiert und finanziert werden jährlich 120 bis 130 Begegnungen.

