Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Funde bei archäologischen Grabungen am Galgenbichl sichergestellt
Siedlung mit besonders strategischer Position an der Ost-West-Achse

Funde bei archäologischen Grabungen am Galgenbichl sichergestellt

Dienstag, 21. April 2026 | 12:11 Uhr
Webgewichte
LPA/Amt für Archäologie - Die am Galgenbichl gefundenen Webgewichte lassen darauf schließen, dass in der Siedlung auch Textilien hergestellt wurden.
Schriftgröße

Von: mk

Rasen-Antholz – Bei Bauarbeiten kommen immer wieder historisch bedeutende Funde ans Licht – so auch beim Bau der neuen Zufahrten ins Antholzertal. Ende 2025 begann das Amt für Archäologie mit Sondierungsarbeiten am Galgenbichl, seit Februar laufen nun archäologische Ausgrabungen.

“Die sichergestellten Funde sind wichtig, um mehr über unsere Geschichte und unsere Herkunft zu erfahren. Gerade Alltagsgegenstände, die über 1500 Jahre alt sind, ermöglichen uns, einen Einblick zu erhalten, wie damals gelebt und gearbeitet wurde. Die Arbeit des Amtes für Archäologie ist darum eine sehr bedeutende”, ist Landesrat Philipp Achammer überzeugt.

Im gesamten vom Bauprojekt betroffenen Areal des Galgenbichls wurde die Humusschicht abgetragen, wobei an mehreren Stellen archäologische Strukturen und Funde zum Vorschein kommen. Die sonnenexponierte, heute von der Staatsstraße durchtrennte Südseite des Galgenbichls war in der Eisenzeit besiedelt. Um im Steilhang Wohnhäuser errichten zu können, war zunächst eine systematische Terrassierung notwendig. Die Häuser bestehen aus einen bergseitigen Mauersockel, auf dem ein Blockbau aus Holz aufgesetzt war. Talseitig wurden die Bauten überwiegend mit Holzpfählen abgestützt. Kohleschichten, zum Teil auch verbrannte Holzbalken belegen, dass die Siedlung einem Brand zum Opfer gefallen ist, heißt es aus dem Amt für Archäologie.

Das bisher geborgene Fundmaterial umfasst Teile von Keramikgefäßen, die zum Alltagsgeschirr der Bewohnerinnen und Bewohner gehörten. Knochen von Haustieren geben Einblicke in die Tierhaltung sowie in den Speiseplan. In den Häusern wurden zudem Textilien hergestellt, wie eine Reihe von Webgewichten und Spinnwirtel aus Ton bezeugen. Anhand von mehreren Mahlsteinen kann auf die Verarbeitung von Getreide geschlossen werden.

Nach bisheriger Kenntnis erlebte die Siedlung in der Zeit von rund 800 bis 500 vor Christus ihre Blütezeit. Die neuesten archäologischen Untersuchungen belegen jedoch, dass sie weiter bis in das 1. Jahrhundert vor Christus bestand. Dies war eine Zeit, in der das Pustertal nicht mehr zum Kulturkreis der Räter, sondern zum keltischen Königreich Noricum gehörte. Der Siedlung am Galgenbichl kam in all den Jahrhunderten stets eine besondere strategische Position an der Ost-West-Achse durch das Pustertal zu.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Tragödie im Trentino: Wolfsrudel tötet fast 60 Schafe
Kommentare
107
Tragödie im Trentino: Wolfsrudel tötet fast 60 Schafe
Bilanz nach Olympischen Winterspielen fällt zum Teil bitter aus
Kommentare
88
Bilanz nach Olympischen Winterspielen fällt zum Teil bitter aus
Präsidentin warnt vor Verrohung des öffentlichen Diskurses
Kommentare
53
Präsidentin warnt vor Verrohung des öffentlichen Diskurses
Fünf Jugendliche erleiden Drogentod in Innsbruck: Alarm auch in Südtirol
Kommentare
41
Fünf Jugendliche erleiden Drogentod in Innsbruck: Alarm auch in Südtirol
Bischof Muser warnt vor “Gelegenheitschristentum”
Kommentare
36
Bischof Muser warnt vor “Gelegenheitschristentum”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 