“Futuradio”: Theater und Radio gemeinsam auf der Bühne

Bozen – Das Land Südtirol ist Mitorganisator von “Futuradio”, einer Festveranstaltung von Rai Radio 3, die ab morgen und bis Sonntag im Stadttheater von Bozen über die Bühne geht.

Stadttheater-Bühne frei für Musik und Auseinandersetzung, um von einem Italien zu erzählen, das an die Zukunft denkt und diese plant – heißt es ab dem morgigen Donnerstag, 12. Oktober. Bis zum Sonntag, den 15. Oktober, geht im Bozner Stadttheater “Futuradio”, eine Veranstaltung von Rai Radio 3 über die Bühne, für deren Produktion Rai Com verantwortlich zeichnet und die in Zusammenarbeit mit dem Land Südtirol und dem Teatro Stabile unter der Schirmherrschaft der Gemeinde Bozen organisiert wird.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Innovation, Forschung, Kultur und Nachhaltigkeit. Es geht um wissenschaftliche Aspekte der Kultur, um Forschungszentren und Forschungseinrichtungen, um innovative Unternehmen, aber auch um Nachhaltigkeit und biologische Vielfalt, um Big Data und künstliche Intelligenz, Klimawandel und Migration.

Am morgigen Donnerstag steht eine Reise in die Welt des Kinos mit einer Vorschau auf “Hollywood Party” auf dem Programm. In den Folgetagen gibt es Einblick in die beliebtesten Sendungen von Rai Radio 3: von “L’idealista” mit Livemusik über “Fahrenheit” bis zu “Ad alta voce” oder “La lingua batte”.

Am Freitagabend, 13. Oktober, wird das Haydn-Orchester unter der Leitung von Ottavio Dantone Beethoven in einer elektronisch bearbeiteten Version zum Besten geben.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei, solange Plätze verfügbar sind. Freikarten für die Abendkonzerte können über die Website ticket.bz.it oder an der Kasse des Stadttheaters erworben werden.

Das vollständige Veranstaltungsprogramm von “Futuradio” ist auf der Internetseite der Rai zu finden.