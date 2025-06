Gatterer-Auszeichnung 2025 und CLAUS Schülerpreis verliehen

Auszeichnung im Gedenken an Claus Gatterer an Julia Herrnböck überreicht

Von: mk

Sexten – Mit der „Auszeichnung für hervorragenden Journalismus im Gedenken an Claus Gatterer“ wurde heuer die Journalistin Julia Herrnböck geehrt. In ihrer im DOSSIER-Magazin veröffentlichten Recherche “Die Schande von Lehen” beleuchtet Herrnböck strukturelle Missstände im österreichischen Pflegesystem, exemplarisch am privaten Heimbetreiber Senecura.

Mit klarer Haltung, präziser Sprache und großem Respekt gegenüber den Betroffenen dokumentiert die Journalistin, wie Behördenversagen, wirtschaftlicher Druck und der Rückzug der öffentlichen Hand auf Kosten der Menschenwürde gehen. Die Jury hebt besonders die investigative Leistung, die gesellschaftliche Relevanz sowie die sachlich-eindringliche Darstellung eines Themas hervor, das – ganz im Sinne Claus Gatterers – zwar sehr viele Menschen betrifft, aber weitgehend tabuisiert bleibt.

Die Laudatio des Jurysprechers Peter Huemer hielt in dessen krankheitsbedingter Vertretung der Journalist Christoph Francheschini. Er betonte die Bedeutung von Herrnböcks Bericht, weil er zeigt “wie empörender Umgang mit Menschen möglich ist, obwohl die Behörde dabei zuschaut, aber nichts daran finden kann. Dieses aufzuzeigen und exakt zu beschreiben, das ist ganz im Sinne des großen Journalisten Claus Gatterer.”

Kulturlandesrat Philipp Achammer nannte die Auszeichnung ein “wahres Herzensanliegen” für ihn persönlich und hob hervor, wie wichtig der Schülerpreis und die Auszeichnung in Gedenken an Claus Gatterer sei: “Der Preis weckt bei jungen Journalistinnen und Journalisten das Interesse für das, was Gatterer ein Anliegen war: Nicht ängstlich sein und dort hinschauen, wo andere wegschauen. Heute wird ein fairer, konstruktiver und mutiger Journalismus ausgezeichnet, der gerade in Zeiten von Fake News und von doppelten bzw. neuen Realitäten von Bedeutung ist”, unterstrich der Landesrat.

Die Gatterer-Auszeichnung wurde gemeinsam mit dem CLAUS Schülerpreis verliehen. Der Schülerpreis ist ein Gemeinschaftsprojekt des Schulverbundes Pustertal, der pädagogischen Abteilung der deutschen Bildungsdirektion Südtirol, der Gemeinde Sexten und des ORF, an dem sich Oberschüler*innen aus Südtirol beteiligt haben. Barbara Bachmann, Teresa Indjein, Wolfgang Mayr und Andreas Pfeifer haben aus zwölf eingereichten Video- bzw. Audiobeiträgen den Sieger ermittelt: “Glaube – (k)ein Thema der Jugend?”, ein Film von Maximilian Schileo aus Olang, der die dritte Klasse der Technologischen Fachoberschule, Fachrichtung Grafik und Kommunikation in Brixen besucht.

Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung ist dem Südtiroler Journalisten, Historiker, Schriftsteller und Dokumentarfilmer Claus Gatterer gewidmet. Sie wird seit 2021 vom Presseclub Concordia und der Michael Gaismair Gesellschaft verliehen, vom Land Südtirol gestiftet und von der Gemeinde Sexten unterstützt. Die Jurymitglieder im Jahr 2025 waren Peter Huemer (Jurysprecher), Günther Pallaver, Edith Meinhart, Armin Wolf, Corinna Milborn, Christoph Franceschini und die Vorjahrespreisträgerin Barbara Bachmann.