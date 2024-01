Bozen – Die internationale ökumenische Gebetswoche für die Einheit der Christen, die jährlich vom 18. bis 25. Jänner stattfindet, führt Gläubige aus unterschiedlichen Konfessionen zusammen, um gemeinsam für die Einheit der Christenheit zu beten. In der Diözese Bozen-Brixen drei ökumenische Gebete in Algund (18. Jänner), Brixen (23. Jänner) und Bozen (24. Jänner) geplant.

„Du musst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst“ (Lk 10,27), lautet das Thema der Gebetswoche 2024. In der Diözese Bozen-Brixen stehen heuer drei ökumenische Gebete auf dem Programm: Am Donnerstag, 18. Jänner, um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef in Algund; am Dienstag, 23. Jänner, um 18.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael in Brixen und am Mittwoch, 24. Jänner, um 20.00 Uhr in der Kapuzinerkirche in Bozen. Auf der diözesanen Internetseite (www.bz-bx.net/gebetswoche) finden sich dazu verschiedene Materialien für die Pfarreien.

„Liebe ist die DNA des christlichen Glaubens“, betont der Ökumene-Referent Gioele Salvaterra und fügt an: „Christen sind aufgerufen, Christus nachzuahmen, indem sie wie der barmherzige Samariter Liebe zeigen und den Bedürftigen mit Barmherzigkeit und Mitgefühl begegnen, unabhängig von ihrer religiösen, ethnischen oder sozialen Identität. Wenn wir lernen, einander ungeachtet unserer Unterschiede zu lieben, können wir Christen „Nächste“ werden wie der Samariter im Evangelium.“