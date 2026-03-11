Gedichte überall: Plakate zum Welttag der Poesie am 21. März

Von: mk

Bozen – Am Internationalen Tag der Poesie am 21. März wird auch in Südtirol die Lyrik sichtbar: Rund zwei Wochen lang sind Gedichte von 19 Südtiroler Autorinnen und Autoren an den Bozner Litfaßsäulen sowie auf Werbeflächen in verschiedenen Ortschaften Südtirols zu lesen. Neu in diesem Jahr ist die Beteiligung der Landesbibliothek Friedrich Teßmann.

“Wenigstens ein paar Tage im Jahr soll Poesie dort Raum bekommen, wo sonst Werbebotschaften um die Aufmerksamkeit der Passant:innen buhlen”, unterstreicht Projektleiter und Ideengeber Jörg Zemmler: “Gedichte können berühren, schockieren, erfreuen oder abstoßen – aber gleichgültig lassen sie niemanden. Der Tag der Poesie soll auf die Kraft aufmerksam machen, die Worte und besonders die Lyrik haben.”

Für die Aktion wurden 19 Autoren und Autorinnen aus den Reihen der Südtiroler Autorinnen- und Autorenvereinigung SAAV sowie der Grazer Autorinnen Autorenversammlung GAV Südtirol ausgelost, deren Texte nun auf Plakaten sichtbar werden: Alex Favalli, Astrid Kofler, Barbara Haller, Christian Ferdigg, Christoph Waldboth, Lena Haller, Maria C. Hilber, Sarah Meraner, Serena Ciechi, Toni Bernhart, Hansjörg Waldner, Josef Oberhollenzer, Oswald Egger, Bertrand Huber, Sigurd Paul Scheichl, Anna Rottensteiner, Nadia Rungger, Wolfgang Nöckler und Marianne Ilmer Ebnicher.

Zum dritten Mal in Folge setzen SAAV und GAV Südtirol mit dieser Aktion ein Zeichen für die Poesie im öffentlichen Raum. Erstmals beteiligt sich die Landesbibliothek Teßmann an dieser Aktion, dadurch wird die Plakataktion erstmals auf die Litfaßsäulen in der Landeshauptstadt ausgeweitet.