Gelungener Auftakt zum Jubiläumsjahr

Von: mk

Bruneck – Mit einem genussvollen Aperitivo Lungo, vielen Begegnungen und einem Konzert startete der Katholische Familienverband Südtirol (KFS) am Freitagabend im NOBIS Bruneck feierlich in sein Jubiläumsjahr unter dem Motto: „60 Jahre KFS. Feiern. Danken. Weitertragen.“

Zahlreiche Gäste, Familien und Freunde des Verbandes folgten der Einladung und machten den Auftaktbenefizabend zu einem stimmungsvollen Treffpunkt der Begegnung. Bereits ab 18.00 Uhr lud im Foyer ein Aperitivo Lungo zum Verweilen ein, der von einer engagierten Schülerprojektgruppe der Landeshotelfachschule Bruneck gestaltet wurde. In entspannter Atmosphäre nutzten viele Besucherinnen und Besucher aus der KFS-Großfamilie und darüber hinaus die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und gemeinsam auf sechs Jahrzehnte Familienarbeit in Südtirol anzustoßen.

„Was 1966 mit Mut, Weitblick und einem tiefen Glauben an die Kraft der Familie begann, ist heute die größte Familienstruktur Südtirols: Rund 15.000 Mitgliedsfamilien bilden ein starkes Netzwerk, das trägt, verbindet und Halt gibt. Darauf dürfen wir mit Stolz blicken – aber vor allem mit Dankbarkeit!“, freute sich KFS-Präsidentin Sieglinde Aberham in ihrer Begrüßungsrede und weiter: „Der KFS ist vor allem ein Ort, an dem Familie nicht nur Thema ist, sondern gelebte Wirklichkeit ist. Denn Familie ist auch in Zukunft das Fundament unserer Gesellschaft.“ Seit sechs Jahrzehnten begleitet der Verband Familien in ihrem Alltag, setzt Impulse für ein familienfreundliches Miteinander und schafft Räume für Begegnung und Gemeinschaft. Der Auftaktabend stand zugleich im Zeichen der Solidarität, denn wie KFS-Vizepräsidentin Angelika Mitterrutzner in ihrer u.a. Rolle als Leiterin des KFS-Fachausschusses „KFS-Famile in Not (FiN)“ betonte, „verbindet der Verband um einmal mehr das Feiern bewusst mit einem karitativen Gedanken, ganz im Sinne unserer Werte von Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung. Der Reinerlös kommt unserem FiN-Spendenkonto zugute“.

Für musikalische Höhepunkte sorgte anschließend die Ahrntaler Gruppe „Frisch g’strichn“. Unter dem Jubiläumsmotto „Feiern. Danken. Weitertragen.“ wird der KFS im Laufe des Jahres mit verschiedenen Veranstaltungen im ganzen Land das Jubiläum begehen und gleichzeitig den Blick nach vorne richten. Begegnung, Gemeinschaft und das Engagement für Familien sollen dabei weiterhin im Mittelpunkt stehen.

Der gelungene Auftaktabend in Bruneck machte deutlich: Der Katholische Familienverband Südtirol ist auch nach 60 Jahren eine lebendige Gemeinschaft, die Menschen verbindet und Familien stärkt.