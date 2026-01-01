Gemeinsam für starke Kinderherzen: ADDITIVE spendet 8.350 Euro

Von: ka

Bozen – Das Südtiroler Marketingunternehmen ADDITIVE mit Hauptsitz in Bozen setzt im Rahmen seiner Initiative „ADDITIVE Cares“ ein deutliches Zeichen der Solidarität. Durch das gemeinsame Engagement von Team und Geschäftsführung konnte eine Spendensumme von 8.350 Euro an den Verein „Kinderherz – Verein für herzkranke Kinder“ übergeben werden. Die Spende ermöglicht die Anschaffung neuer, mobiler Beatmungsgeräte, die betroffenen Kindern den Weg zurück in einen normaleren Alltag ebnen.

Technologie im Dienst der Lebensqualität

Das diesjährige Spendenprojekt verbindet das soziale Engagement des Unternehmens mit seinem technologischen Kern. Die Finanzierung der mobilen Beatmungsgeräte liegt den rund 80 Mitarbeitenden besonders am Herzen. Die Geräte sind kompakt genug, um den Kindern Ausflüge oder den Schulbesuch zu ermöglichen, während die lebensnotwendige Atemunterstützung sichergestellt bleibt. Dies schenkt den Betroffenen wertvolle Mobilität in einer ohnehin herausfordernden Zeit.

„Dass unsere Spende in technologische Hilfsmittel fließt, die Kindern ein Stück Normalität zurückgeben, freut uns als digitales Unternehmen natürlich besonders“, erklären die Geschäftsführer Matthias Ebner und Joachim Leiter.

Junges Team, soziale Verantwortung

Die Spendensumme ist das Ergebnis der internen Initiative „ADDITIVE Cares“. Das Prinzip ist simpel: Die Mitarbeiter spenden auf freiwilliger Basis einen Betrag ihrer Wahl, das Unternehmen verdoppelt diesen am Ende.

Mit einem Altersdurchschnitt von gerade einmal 29 Jahren zeigt das Team von ADDITIVE, dass soziales Bewusstsein fest in der jungen Unternehmenskultur verankert ist. Neben Standorten in Lana, Bozen, Innsbruck, Berlin, Barcelona und Stockholm ist das Unternehmen ab Januar 2026 auch in Rom präsent. Trotz des internationalen Wachstums bleibt die Verbundenheit zu lokalen Hilfsorganisationen ein zentraler Pfeiler für die jährlichen Initiativen.

„Es ist schön zu sehen, dass sich unsere jungen Talente nicht nur für digitale Innovationen begeistern, sondern eine so aktive Solidarität mit Menschen in Südtirol zeigen“, so die Geschäftsführung weiter.

Das Engagement des jungen Teams ist dabei keine einmalige Aktion, sondern blickt auf eine mehrjährige Tradition zurück: In der Vergangenheit wurden bereits Organisationen wie Peter Pan, der Wünschewagen des Weißen Kreuzes oder das Südtiroler Kinderdorf unterstützt.

Über den Verein Kinderherz

Der Verein „Kinderherz“ ist die zentrale Anlaufstelle für Familien mit herzkranken Kindern in Südtirol. Er berät zu Behandlungsmöglichkeiten im In- und Ausland und fördert den Kontakt zwischen Betroffenen. Kinderherz Präsident Ulrich Seitz unterstreicht, dass die Unterstützung von Dritten wird nicht nur für finanzielle Härtefälle benötigt wird, sondern auch für unterschiedliche Therapieleistungen, oder auch psychologische Betreuung der Familien. Seitz unterstreicht, dass der Verein oft das nötige Fangnetz bietet, In einem Bereich, in dem Eltern nicht selten an ihre Grenzen stoßen.