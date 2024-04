Genuss, Kunst und Wein: Frühlingshighlights

Kräutermarkt in Feldthurns eröffnet

Feldthurns – Am Samstag, 27. April wurde der „Genussfrühling“ in Feldthurns mit einem bunten Kräutermarkt eröffnet. Küchenchef Alex Pfattner zauberte raffinierte Kräutergerichte und die Feldthurner Bäuerinnen verwöhnten die Gäste mit einer Kräutersuppe sowie mit salzigen und süßen Krapfen. Für zünftige Unterhaltung sorgten die Pusterer Gruppe „Di Vogaiga“ sowie die Garner Schuhplattler. Der Winzer Josef Unterfrauner vom Bioweingut Zöhlhof schenkte seine Weine auf.

19 Aussteller sind der Einladung gefolgt und haben ihre hochwertigen Produkte zum Thema Gesundheit und Kräuter den Besuchern präsentiert und angeboten. Auch wurde bei einem Vortrag zum Thema „Herstellung, Wirkung und Anwendung einer Blutwurz-Tinktur“ von Brigitte Curti wertvolles Insider-Wissen weitergegeben.

Eröffnet wurde der Kräutermarkt vom TG Ortsobmann Feldthurns Feldthurns Stefan Dorfmann, der zusammen mit BM Konrad Messner alle BesucherInnen herzlich willkommen hieß. EU Parlamentarier Herbert Dorfmann unterstrich die Wichtigkeit solcher Initiativen der Tourismus-genossenschaft als wichtigen Baustein, das Wissen zu den Heilkräutern wertzuschätzen und weiterzugeben. Am Ende wies der GF der Tourismusgenossenschaft Stefan Leitner auf die nächsten Veranstaltungen hin, die im Rahmen der Genusswochen auf dem Programm stehen:

Am Samstag, 4. Mai öffnen die Weinbauern „Ban Winzer“ ihre Weingüter und gewähren bei einem Gläschen Wein Einblick in ihre Keller. Die Weingüter, die zwischen Villanders, Klausen und Feldthurns liegen, können wunderbar zu Fuß erreicht werden. Wer möchte, kann auch nur zu einer der Kellereien wandern und dann mit dem kostenlosen Shuttlebus weiterfahren.

Teilnehmende Weingüter: Kellerei Eisacktal, Weingut Spitalerhof, Weingut Thomas Dorfmann, Weingut Garlider, Weingut Radoar, Weingut Zöhlhof, Weingut Röck

Vom 15. – 19. Mai findet das fünfte Internationale Bildhauersymposium am Keschtnweg heuer im Ancheoparc Villanders statt. Acht Bildhauer aus aller Welt kreieren zum Thema „Gesichter der Geschichte“ mit Kastanienholz ihre künstlerische Sichtweise darauf. In nur vier Tagen verwandeln sie aus einem robusten Kastanienstamm eine faszinierende geschichtlichen Skulptur. Diese Werke werden am Ende von einer Fachjury bewertet und es wird ein Sieger ermittelt.

Im Rahmen des Eisacktaler Weißweinfestivals SABIONA24 werden am 25. Mai in der Künstlerstadt Klausen die edlen Tropfen aus den Weingärten zwischen Kloster Neustift über Klausen bis ins südliche Eisacktal verkostet.

Bei einem Weinparcours der besonderen Art können Genießer an Verkostungsstationen die Weine nach Rebsorten aufgeteilt genießen, welche von Sommeliers zusammen mit regionalen Leckerbissen kredenzt werden.