Glanzvoller Höhepunkt in Toblach

Von: Lukas Unterkofler

Toblach – Die Gustav Mahler Musikwochen in Toblach blicken auf eine äußerst erfolgreiche zweite Festivalwoche zurück. Das hochkarätig besetzte Programm fand in den vergangenen Tagen einen seiner stimmungsvollsten Höhepunkte: Das Konzert des Mahler Orchestra Toblach unter der Leitung von Sybille Werner spielte vor einem lückenlos ausverkauften Gustav-Mahler-Saal.

Obwohl die Konzerte des in Toblach ansässigen Orchesters seit Jahren auf große Resonanz stoßen, markierte der diesjährige Auftritt eine Premiere: Erstmals waren alle Plätze bis auf den letzten Stuhl besetzt. Das Publikum bedankte sich mit langanhaltendem Applaus für eine mitreißende musikalische Leistung, die durch die feurige Zugabe – der Ouvertüre zu Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“ – gekrönt wurde.

Das Mahler Orchestra Toblach zeichnet sich durch seine besondere Zusammensetzung aus: Es vereint Profimusikerinnen und -musiker aus Südtirol und dem Trentino mit Nachwuchstalenten der Musikkonservatorien. Die Altersspanne der Ausführenden reicht von 18 bis über 70 Jahre. Unter ihnen finden sich auch internationale Studierende aus Bozen sowie mehrfach preisgekrönte junge Musiker, darunter die Flötistin Chantal Ramona Veit und der Oboist Alexander Kronbichler, welche beide Gewinner internationaler Wettbewerbe sind.

Auch programmatisch setzte das Konzert Akzente: Werner gelingt es regelmäßig, Werke von Gustav Mahler – trotz der Herausforderungen einer kleineren Orchesterbesetzung – mit Werken zu verknüpfen, zu denen der Komponist einen engen Bezug hatte. „Diesmal war es Beethoven, den Mahler sehr schätzte“, erklärt Sybille Werner. „Seine 7. Symphonie zu spielen war dieses Jahr ein ganz besonderer Moment: Das Orchester ist buchstäblich über sich hinausgewachsen und hat mit vollster Hingabe gespielt.“

Ein zentraler Pfeiler des Orchesterkonzepts ist die Förderung junger Talente aus der Region. In diesem Jahr überzeugte die aus Bruneck stammende Mezzosopranistin Verena Kronbichler das Publikum mit einer souveränen Exekution der Lieder aus Mahler’s „Des Knaben Wunderhorn“. Sie reiht sich damit in eine Reihe erfolgreicher Solistinnen und Solisten vergangener Jahre ein, wie den Cellisten Christian Bertoncello, die Geigerin Yuki Serino oder die Mezzosopranistin Anna Lucia Nardi.

Auch in den kommenden Augustwochen versprechen die Gustav Mahler Musikwochen dem Publikum hochkarätige und emotionale Konzertmomente in Toblach.