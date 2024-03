Goldener Stuhl gegen Rassismus ­

Die Übergabe des Stuhls erfolgte in Anwesenheit von Landesrat Achammer, des Direktors der Landesabteilung Deutsche Kultur Volker Klotz, des Direktors des Landesamtes für Jugendarbeit Konrad Faltner, des Landtagsabgeordneten Zeno Oberkofler und des Netzwerkes Jugendarbeit mit den Geschäftsführenden der Dachverbände netz, AGJD und Südtiroler Jugendring. (Foto: LPA/Landesamt für Jugendarbeit)

Bozen – Im Eingangsbereich der deutschen Landeskulturabteilung in Bozen sensibilisiert ein Stuhl für den Einsatz gegen Rassismus.

Ein goldener Stuhl mit einem unmissverständlichen Statement ist seit heute (21. März) am Eingang der Landesabteilung Deutsche Kultur im Landhaus 7, Andreas-Hofer-Straße 18, ausgestellt. Gestaltet wurde er vom Jugendbüro Passeier mit Jugendlichen des 5er Jugendtreffs der Gemeinde Moos in Passeier. Jugendarbeiter David Lanthaler hat dazu die Projektbeschreibung geliefert. Ein aus Holz gebauter Hashtag (#), der auf dem Stuhl plastisch sichtbar wird, unterstreicht die Botschaft “In unserer Gesellschaft ist kein Platz für Rassismus!” und soll zum Nachdenken anregen.

Der Stuhl war heute dem Direktor des Landesamtes für Jugendarbeit Konrad Pamer überreicht worden, der sich bei den Jugendlichen und Jugendarbeitern für das wichtige Zeichen bedankte. Landesrat Philipp Achammer unterstrich: “Rassismus erfordert von uns allen eine ganz klare Positionierung. Deshalb sind Initiativen wie diese so wertvoll. Südtirols Jugendarbeit setzt sich für positive Werte innerhalb der Gesellschaft ein und trägt zum friedlichen Zusammenleben verschiedener Kulturen aktiv bei.”

Die Aktion der Jugendlichen aus dem Passeiertal reiht sich ein in jene zahlreicher Jugendorganisationen in Südtirol, die jährlich zum Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März zu diesem wichtigen Thema sensibilisieren.