Brixen – „Good vibes“, gute Schwingungen – diese treffen am Samstag Abend, den 01. Februar 2020 im Astra in Brixen auf viele tanzsüchtige Besucher. Der Kulturverein Astra 2.0 startet in Brixen eine neue Kulturinitiative: die astra.vibes, eine Konzertreihe, die im Laufe des Jahres verschiedene alternative Musikgenres ansprechen will. Die Initiative steht unter dem Motto „your new alternative concert series in town“.

„Brixen braucht Raum für die alternative, freie Szene. Kultur ist vielfältig und mit unseren Veranstaltungen wollen wir der freien Szene mehr Sichtbarkeit verleihen“, erklärt Elias Gamper, Präsident des Vereins Astra 2.0.

Den Anfang der Konzertreihe macht Shanti Powa mit ihrem neu formierten Orchester. Sie feiern im heurigen Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum und mischen für uns Reggae, Dub, Hip Hop und Funk bis hin zu Ska, Rock und Weltmusik in a „shanti way“. Unterstützt werden sie von den Skankin’ Drops, einer Reggae Band, die bereits seit Jahren in Bozen und in der Dancehall und Roots Reggae Szene aktiv ist. Eröffnet wird der Abend von Erica Russo, einer amerikanischen Sängerin/Songwriterin, die uns mit ihrem Folk/Indie Rock mit auf eine träumerische Reise nehmen wird. Support kommt bei der Aftershowparty von Kiuppo und Paolo vom Botheration HIFI, getanzt werden darf bis 2 Uhr morgens.

Infos wie immer unter www.astra20.it.