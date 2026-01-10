Großes Sternsingentreffen der Jungschar in Bruneck

Von: ka

Bruneck – Hunderte König:innen zogen am Samstag, 10. Januar 2026, durch die Straßen von Bruneck und feierten gemeinsam mit Bischof Ivo Muser eine Messe: Zum großen Sternsingentreffen der Katholischen Jungschar Südtirols kamen knapp 500 Personen nach Bruneck, darunter über 360 Sternsinger:innen aus 46 Pfarreien. Das Treffen stand ganz im Zeichen des Dankes für den großartigen Einsatz beim diesjährigen Sternsingen.

Das Sternsingentreffen findet alle zwei Jahre statt und ist ein Zeichen der Wertschätzung für alle Sternsinger:innen und Begleitpersonen, die in den vergangenen Wochen mit großem Engagement den Segen in die Häuser gebracht und Solidarität mit Menschen weltweit gezeigt haben. „Es freut uns sehr, dass so viele Menschen ihren Sternen bis nach Bruneck gefolgt sind. Wenn so viele Sternsinger:innen aus ganz Südtirol an einem Ort zusammenkommen, spürt man, wie viel Gemeinschaft, Freude und Hoffnung im Sternsingen steckt.“, betont Yannik Mair, 2. Vorsitzender der Katholischen Jungschar Südtirols.

Am Rathausplatz begrüßten die Vorsitzenden der Jungschar alle Anwesenden. Auch Landesrat Philipp Achammer würdigte in seinen Grußworten den Einsatz der Sternsinger:innen und betonte die Bedeutung der Aktion Sternsingen. Anschließend zogen die Sternsinger:innen in ihren festlichen Gewändern, begleitet von funkelnden Sternen durch die Brunecker Innenstadt – ein farbenfrohes und bewegendes Bild.

Feierliche Messe mit Bischof Ivo Muser

Nach dem Umzug feierten die Sternsinger:innen in der Pfarrkirche von Bruneck eine feierliche Messe mit Bischof Ivo Muser, Bischofssekretär Michael Horrer und Dekan Josef Knapp. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst vom Minichor Bruneck. Die Messe stand ganz im Zeichen des Friedens, der sowohl das Jahresthema der Jungschar als auch eine zentrale Botschaft der Sternsinger:innen ist. Bischof Ivo Muser hob in seiner Predigt die Wichtigkeit des Sternsingens hervor: “Durch das Sternsingen wurde wieder eine Spur des Segens, des Gotteslobes und der Menschlichkeit durch unsere Diözese gelegt. Eine Spur des Glaubens, der Hoffnung und der Solidarität, die viele Menschen miteinander verbindet – bei uns und weltweit. Tausende Kinder und Jugendliche waren in Südtirol für die Aktion Sternsingen unterwegs. Ihnen allen sage ich ein großes Danke. Mein Dank gilt aber auch allen, die sie vorbereitet und begleitet haben. Danke an alle, die sie aufgenommen und die ihnen ihre Spende übergeben haben.”

Gemeinsam Gutes tun

Im Rahmen des Sternsingentreffens wurde auch eine Spendenaktion durchgeführt: Für jedes anwesende Sternsingen-Kind wurde an den Verein Elimupendo gespendet. Insgesamt kamen so 500 € zusammen, mit denen zwei Waisenhäuser in Tansania unterstützt werden, dank der Spenden der Firmen GKN und Rieper. Die junge Südtirolerin und ehemalige Jungscharleiterin Johanna Egger, Vorsitzende von Elimupendo, berichtete beim Treffen persönlich über die Projekte in Tansania.

Nach der Messe klang das Sternsingentreffen bei Tee und Faschingskrapfen gemütlich aus. Die Katholische Jungschar Südtirols bedankt sich bei allen Anwesenden für ihre Teilnahme am Sternsingentreffen sowie allen, die das Treffen unterstützt und möglich gemacht haben.

Jungschar ist…

…Lebensraum für Kinder

…Kirche mit Kindern

…Stimme von und für Kinder

…Solidarität gelebt von Kindern

Die Katholische Jungschar Südtirols (KJS) ist die größte Kinderorganisation in Südtirol und besteht seit 1953. In fast jeder Pfarrei sind Jungschar- und Minigruppen aktiv: Insgesamt gibt es über 350 Ortsgruppen mit über 9.000 Jungscharkindern und Minis in Südtirol. Sie werden von über 2.000 ehrenamtlichen Gruppenleiter:innen betreut.