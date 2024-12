Von: mk

Bozen – Der Internationale Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember bietet einmal mehr Anlass, ehrenamtliches Engagement zu würdigen und dessen Wert für die Gesellschaft hervorzuheben. Auch die Stiftung St. Elisabeth nutzt diesen Tag, um den vielen ehrenamtlichen Helfern, die sie täglich in ihren Einrichtungen tatkräftig unterstützen, ein herzliches Vergelt’s Gott auszusprechen.

In den Seniorenwohnheimen, Grieserhof in Bozen, Martinsbrunn in Meran, dem Jesuheim in Girlan, Freyenthurn in Mühlbach und in der Marienklinik in Bozen leisten freiwillige Helfer und Helferinnen Tag für Tag einen wertvollen Beitrag. Mit ihrer Zeit, Fürsorge und ihrem Engagement helfen sie der Stiftung dabei, ihrem Auftrag nachzukommen: alte, kranke und behinderte Menschen nach christlichen Werten zu begleiten, zu betreuen und zu pflegen und ihnen Lebensfreude zu schenken.

„Unsere freiwilligen Helfer unterstützen unser Bemühen, die zu betreuenden Personen in den Mittelpunkt zu stellen“, betont Alexandra Latschrauner, Pflegedirektorin der Stiftung. Die Stiftung St. Elisabeth zählt inzwischen an die 100 Freiwillige, die gemeinsam mit den siebenhundert Mitarbeitern und Freiberuflern einen unschätzbaren Beitrag zum Wohl der Betreuten leisten.

Die Stiftung sieht das Ehrenamt als wertvolle Bereicherung und ist bestrebt, diese Form der sozialen Unterstützung besonders zu pflegen und zu fördern. „Wir bedanken uns für euren Einsatz und freuen uns auf viele neue Interessierte“, erklärt Stiftungspräsident Christian Klotzner und lädt zugleich Menschen aller Altersgruppen ein, sich der ehrenamtlichen Arbeit anzuschließen. Als sichtbares Zeichen der Zugehörigkeit und als kleines Dankeschön erhalten alle Ehrenamtlichen nun ein T-Shirt mit dem Motto „Gutes tun verbindet“.

Die Stiftung St. Elisabeth engagiert sich seit Jahren für die unantastbare Würde der betreuten Personen und legt großen Wert auf eine würdevolle, umfassende Betreuung. „Wir sind stolz darauf, dass so viele Menschen sich in ihrem Alltag die Zeit nehmen, um anderen zu helfen und unser Team zu unterstützen. Ihr Engagement ist für uns und die Betreuten von unermesslichem Wert“, so die Stiftung abschließend.