Vortrag der Eurac und der Plattform Biodiversität Südtirol am 10. Jänner

Bozen – Wie und warum hat sich die heimische Artenvielfalt verändert? Das ist das Thema eines Vortrags der Eurac und der Plattform Biodiversität Südtirol am 10. Jänner im Naturmuseum.

Südtirols Landschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten massiv verändert, nicht zum Vorteil der heimischen Biodiversität. Im Vortrag „Heimische Biodiversität: Wie und warum sie sich verändert hat“ gibt Erich Tasser einen Überblick über die Landschaftsveränderungen der vergangenen Jahrzehnte, ihre treibenden Kräfte und die daraus resultierenden Folgen für ausgewählte Artengruppen. Anhand konkreter Forschungsarbeiten aus Südtirol und den angrenzenden Regionen spannt der Referent einen Bogen von der ökosystemaren bis zur genetischen Vielfalt, von limnischen bis zu terrestrischen, von floristischen bis zu faunistischen Artengruppen.

Der von Eurac und der Plattform Biodiversität Südtirol organisierte Vortrag findet am Mittwoch, 10. Jänner, um 18.00 Uhr im Naturmuseum Südtirol statt. Tasser ist Mitarbeiter am Institut für Alpine Umwelt der Eurac Research und erforscht seit 30 Jahren die sozio-ökologischen Entwicklungen in Südtirol und deren Auswirkungen auf die Ökosysteme.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung auf der Webseite des Museums wird empfohlen.

Der Vortrag ist auch online auf dem YouTube-Kanal des Museums zu sehen.