Herz-Jesu im Zeichen der Kameradschaft

St. Leonhard in Passeier – Die Schützenkompanie „Andreas Hofer“ St. Leonhard blickt auf würdevoll begangenen Herz-Jesu-Sonntag zurück – besonders gilt die Teilnahme der Schützenkompanie Moos bei der Prozession in St. Leonhard hervorzuheben. Weiteres wurden zwei Mitglieder für ihren jahrelangen Einsatz für die Kompanie geehrt und zwei neue Marketenderinnen in den Reihen der Schützen aufgenommen. Am Abend wurden die traditionellen Herz-Jesu-Feuer in den Glaitner Mahder entzündet.

Wie überall im Land erneuerte auch das Dorf St. Leonhard in Passeier das Herz-Jesu-Gelöbnis am 9. Juni. Bei der würdevollen Prozession durch die Ortschaft stellte die Schützenkompanie „Andreas Hofer“ 54 Schützen, Marketenderinnen und Jungschützen. Besonders ist dabei hervorzuheben, dass die benachbarte Schützenkompanie Moos in Passeier an der Prozession teilnahm.

„Eigentlich wollten wir uns an der Herz-Jesu-Prozession in Rabenstein beteiligen“, so der Mooser Hauptmann Alois Pöhl, „aufgrund der uns unverständlichen Entscheidung des lokalen Pfarrgemeinderats, weder Böllern noch eine General de Charge schießen zu dürfen, haben wir uns kurzerhand entschlossen uns an der Prozession in St. Leonhard zu beteiligen“.

„Das Präsentieren des Gewehrs und das Abschießen einer Ehrensalve ist die schützengemäße Form eines Ehrenerweises, eines Grußes auch an den Herrgott, dem wir begegnen in der Botschaft des Evangeliums, in der Eucharistie und im Erweis seiner Gnade, seines Segens. Das Abschießen der Ehrensalve ist ein altes Friedenssymbol. Es heißt: Für dich ist niemals eine Kugel im Lauf. Ich komme zu dir und will dir als Freund begegnen! Die Ehrensalve ist die höchste Ehrbezeugung welche wir Schützen zu vergeben haben. Weiteres wird seit jeher zum Zeichen der Freude in Tirol geböllert. Diese Tradition gehört natürlich auch zu den Herz-Jesu-Feierlichkeiten, weshalb es uns eine Freude war die Mooser Kameraden in unseren Reihen willkommen zu heißen und mit uns das Herz-Jesu-Fest zu feiern“, so der Hauptmann der Kompanie „Andreas Hofer“ Patrick Wilhelm.

Ehrung für Jacqueline Aiello und Manuel Auer (Luner) – neue Mitglieder angelobt

Im Anschluss an die Prozession wurden im festlichen Rahmen Jacqueline Aiello für ihre fünfjährige treue Mitgliedschaft in der Kompanie geehrt. Manuel Auer (Luner) wurde mit der Peter-Sigmair-Langjährigkeitsmedaille in Bronze ausgezeichnet (15 Jahre). Feierlich in den Reihen der Schützen wurden mit der Angelobung die Marketenderinnen Anna Pamer und Magdalena Prünster willkommen geheißen.

Herz-Jesu-Feuer trotz Regen

Auch wenn das Wetter am diesjährigen Herz-Jesu-Sonntag nicht mitspielen wollte, machten sich einige Mitglieder der Schützenkompanie „Andreas Hofer“ gemeinsam mit der Bauernjugend Passeier auf zu den Glaitner Mahder um die traditionellen Herz-Jesu-Feuer zu entzünden. Trotz immer wiederkehrenden Regen konnte auch diese Tradition heuer fortgeführt werden.