Meran – Am kommenden Montag findet in der Landeshotelfachschule Kaiserhof in Meran das erste HOMECOMING Event statt, das sich an alle Absolventen und Absolventinnen seit Eröffnung der Schule im Jahr 1975 richtet. Diese einzigartige Veranstaltung wird zum Anlass genommen, einen Alumniclub zu gründen.

Der Kaiserhof Alumniclub zielt darauf ab, ein Netzwerk der Absolventen und Absolventinnen aufzubauen. Dank dieses Netzwerks können wertvolle Erfahrungen ausgetauscht, Wissen vermittelt, Ressourcen geteilt und berufliche Weiterentwicklung gefördert werden. Der Alumniclub bietet somit die ideale Plattform, Beziehungen aufzufrischen und neue zu knüpfen, sich gegenseitig zu inspirieren, sich beruflich zu stärken, Wissen auszutauschen und eine starke Verbindung zur Hotelfachschule aufzubauen und zu festigen.

Höhepunkt des ersten Kaiserhof-Homecoming-Events stellen die Impulsreferate dar, bei dem vier außerordentliche, mutige Keynote-SpeakerInnen über ihre „MUTausbrüche“ sprechen und Einblick in ihre persönlichen wie beruflichen Erfahrungen geben. Mit dabei sind:

Elena Walch, Winzerin, Quereinsteigerin und Revolutionärin der Südtiroler Weinwelt

Erich Falkensteiner, Hotelier, Host, Aufsichtsratsvorsitzender der Falkensteiner-Gruppe

Jakob Zeller und Ethel Hoon, zwei Spitzenköche, zwei Welten, eine Leidenschaft

Auf die Impulsreferate folgt eine Podiumsdiskussion mit sechs Kaiserhof-Alumni:

Roland Margesin, selbständiger Berater für Tourismusprojekte (Abschluss 1993)

Inge Zwick, Executive Director & Head of Europe von Emapta Global Outsourcing (Abschluss 2003)

Lea Oberhofer, Inhaberin des HOTEL SENSORIA DOLOMITES, Seis am Schlern,

das sie gemeinsam mit Ehemann Simon führt (Abschluss 2007)

Stefan Margesin, Hoteldirektor Quellenhof Luxury Resort, Lazise (Abschluss 2010)

Evelyn Unterfrauner, Gründerin und Inhaberin der Marketingagentur NONSTOP CREATING mit Sitz in München (Abschluss 2013)

Miriam Kompatscher, Chef Patissière Hotel Küglerhof, Dorf Tirol (Abschluss 2014)

Durch den Nachmittag begleitet der Direktor der Landeshotelfachschule, Hartwig Gerstgrasser.

Neben einigen Ehrengästen werden rund 250 Gäste (Alumni) aus Hotellerie, Gastronomie, der Reisebranche und darüber hinaus an der Veranstaltung teilnehmen.