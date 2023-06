“Ich möchte Gott Danke sagen”

Neustift – Die Stiftsbasilika von Neustift war bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Geistlichkeit und der Jubilar, Prälat Eduard Fischnaller CanReg, feierlich einzogen. Anwesend waren Priester und Äbte aus Südtirol, Österreich und Bayern, darunter auch Altprälat Georg Untergaßmair CanReg aus Neustift, Propst Bernhard Mayrhofer CanReg vom Stift Vorau in der Steiermark, Abt Nikolaus Thiel vom Zisterzienserstift Schlierbach in Oberösterreich, Prälat Raimund Schreier vom Stift Wilten in Innsbruck, Prior Peter Stuefer vom Kloster Muri-Gries in Bozen, Prior Arnold Wieland vom Deutschen Orden und Monsignore Pepi Wieser aus Olang. Sie alle waren der Einladung zum feierlichen Pontifikalamt gefolgt. Alt-Prälat Chrysostomus Giner CanReg verfolgte das Geschehen vom Betchor der Basilika aus.

„Vor 25 Jahren wurde ich am Vorabend des Hochfestes Peter & Paul von Bischof Wilhelm Egger im Dom von Brixen zum Priester geweiht. Ich möchte euch allen danken, doch in erster Linie möchte ich Gott meinen Dank aussprechen, denn der Herr ist mein Halt und meine Stütze,“ sagte Prälat Eduard Fischnaller in seiner Ansprache. „Mein Primizspruch ‘Verherrlicht mit mir den Herren, lasst uns gemeinsam seinen Namen rühmen’ begleitet mich mein ganzes priesterliches Leben.“

Die Predigt hielt Propst Markus Grasl CanReg vom Stift Reichersberg in Oberösterreich. “Bei unserer Priesterweihe haben wir versprochen, uns Tag für Tag näher mit Jesus zu verbinden. Das ist kein Sonntagsspaziergang, und wahre Liebe zeigt sich dann, wenn es schwierig wird. Unsere Aufgabe besteht darin, Menschen aufzurichten und ihnen im Namen Jesu Kraft zu schenken. Wir feiern heute, dass sich Gott uns durch Dich, lieber Eduard, zuwendet. Das Jubiläum erinnert uns an die Anfänge und den Weg, den Gott mit dir gegangen ist. Ich möchte dabei aus dem Alten Testament zitieren, aus einer Rede, die Mose an die Israeliten richtete, während sie sich auf ihrer Wanderung durch die Wüste befanden, und sagen: ‘Denk an den ganzen Weg, den der Herr mit dir gegangen ist'”, sagte Grasl.

Bischof Ivo Muser überbrachte Glück- und Segenswünsche an den Jubilar: „Ich erinnere mich gerne an den 28. Juni vor acht Jahren, als ich Dich hier in Neustift zum Abt segnen durfte.“ Muser bedankte sich bei den Augustiner Chorherren für den Seelsorgedienst in 25 Pfarreien. „Jeder Gottesdienst ist ein Geschenk und eine Gottesbegegnung. Vergelt’s Gott den Augustiner Chorherren“, fügte er hinzu.

Prälat Eduard Fischnaller bedankte sich bei der Musikkapelle seines Heimatorts Rodeneck und beim Männerchor Neustift, bei den Mitgliedern der Pfarrgemeinderäte, den Ministrantinnen und Ministranten, den Krippenfreunden sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stiftsbetriebe für ihre Unterstützung und Begleitung auf seinem Weg. Auf dem Stiftsplatz wurden Reden, Gedichte und Anekdoten präsentiert, unter anderem von den Alt-Landeshauptleuten Luis Durnwalder und Herwig van Staa, die ihre Wertschätzung zum Ausdruck brachten.

Im Anschluss daran hatten die Gäste die Gelegenheit, in geselliger Runde zusammenzukommen und sich im Stiftskeller bei einer kleinen Stärkung auszutauschen.

Vita

Eduard Fischnaller aus Rodeneck wurde im Jahr 1969 geboren. Nachdem er zwei Jahre lang das Gymnasium am Vinzentinum Brixen besucht hatte, absolvierte er eine Lehre als Bäcker und schloss diese mit der Gesellenprüfung ab. Anschließend leistete Fischnaller seinen Militärdienst ab. Ins Vinzentinum kehrte er für zwei Jahre als Erzieher zurück. Dort reifte auch sein Entschluss, Priester zu werden. Fischnaller holte die Matura nach und begann das Theologiestudium in Brixen. 1993 trat er ins Augustiner Chorherrenstift Neustift ein, nachdem er zwei Jahre im Priesterseminar verbracht hatte.

Nach seiner Priesterweihe im Jahr 1998 durch Bischof Wilhelm Egger war Fischnaller zunächst als Kooperator in Olang und Natz tätig. Anschließend war er Pfarrer in Neustift; später in Ehrenburg, St. Sigmund und Kiens. 2015 wurde Eduard Fischnaller zum Prälaten des Klosters Neustift gewählt.