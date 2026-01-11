In Los Angeles werden die Golden Globes verliehen

Von: apa

In der Nacht von Sonntag auf Montag werden in Los Angeles zum 83. Mal die Golden Globes verliehen. Als Favorit bei der nach den Oscars wichtigsten Filmpreisgala geht dabei der Politthriller “One Battle After Another” mit Leonardo DiCaprio ins Rennen. Dieser kann ganze neun Nominierungen vorweisen. Das norwegische Familiendrama “Sentimental Value” von Joachim Trier folgt mit immerhin acht Gewinnchancen.

Bei den Darstellenden sind prominente Namen der Branche wie Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Emma Stone oder Julia Roberts vertreten. Roberts gehört mit weiteren Hollywoodstars wie George Clooney oder Mila Kunis respektive Musikgrößen wie Miley Cyrus oder Charli XCX auch zu jener illustren Riege, die die Trophäen in den 27 Film- und Fernsehkategorien überreicht. Als Jury bei den Golden Globes fungieren rund 400 Auslandskorrespondenten aus aller Welt.