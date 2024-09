In vielen kleinen Schritten zum Ziel

Von: mk

Bozen – Morgen wird in ganz Südtirol der allgemeine Startschuss zum Beginn für Kindergarten und Schule gemacht. Vorbei ist nun die unbeschwerte Ferienzeit, Prüfungsstress und Notenangst sind rasch vergessen, jetzt sind wieder ernsthafter Alltag, Koordinierungstalent und Organisation angesagt. Der Katholische Familienverband Südtirol (KFS) unterstützt dabei alle Südtiroler Familien ab Mitte September mit dem Angebot von Nachmittagsbetreuungen und Spielgruppen.

„Zum Schulbeginn wünsche ich allen Kindern, Jugendlichen, Eltern und Erziehern, dass sie ihren Tag mit einem Lächeln beginnen können in Erwartung all der vielfältigen Aufgaben, die auf sie warten und all der Begegnungen, die ihnen geschenkt werden, aber auch die nötige Geduld, das zu ertragen, was als lästig oder überflüssig erscheint“, so die motivierenden Worte von KFS-Präsidentin Angelika Mitterrutzner zum Schulbeginn, „nicht mit weiten Sprüngen, mit vielen kleinen Schritten kommen wir unseren Zielen näher.“

Samantha Endrizzi, die KFS-Geschäftsleiterin stimmt ihr zu, „denn solche kleinen Schritte sind vor allem wichtig, um auch in Zukunft die neuangedachten Modelle der Bildungs- und Betreuungszeiten weiterzuentwickeln, um dem Auftrag der Vereinbarkeit von Familie und Beruf näher- und entgegenzukommen.“

KFS-Nachmittagsbetreuungen und Spielgruppen

Die zur Erleichterung des Familienalltags hilfreichen KFS-Nachmittagsbetreuungen werden in St. Leonhard in Passeier und in St. Sigmund im Pustertal organisiert. „Die Nachmittagsbetreuung ist aus pädagogischer Sicht entscheidend für die ganzheitliche Entwicklung von Kindern. Sie bietet nicht nur eine wertvolle Entlastung für Familien, sondern unterstützt die Kinder gezielt in ihrer sozialen, emotionalen, sprachlichen und kreativen Entwicklung“, weiß Martina Zampedri als pädagogische Leiterin und Projektverantwortliche im KFS. Dieser bietet Schülerinnen und Schülern im Grundschulalter eine enge Begleitung bei den Hausaufgaben und trägt damit zur Förderung der Eigenverantwortung der Kinder, die so selbstständig zu handeln und respektvoll miteinander umzugehen lernen, bei. Darüber hinaus stärkt die Nachmittagsbetreuung das Gemeinschaftsgefühl, indem sie gemeinsame Erlebnisse und den Austausch fördert. Insgesamt ist die Nachmittagsbetreuung ein sicherer Raum, in dem Kinder ihre Persönlichkeit entfalten und ihre sozialen Fähigkeiten vertiefen können.

Die KFS-Spielgruppen finden in Algund, Laas, Latsch und Prad statt und sind eine weitere vom KFS angebotene wertvolle, familienergänzende Betreuung für Kinder bis zum Kindergarteneintritt. „Unter der Anleitung erfahrener pädagogischer Fachkräfte erhalten die Kinder in einem geschützten Umfeld die Möglichkeit erste Freundschaften zu knüpfen und soziale Kompetenzen zu entwickeln“, sagt Zampedri. Somit sind sie zweifelsohne wertvoll für die frühkindliche Bildung und Entwicklung. „Im Mittelpunkt steht das Wohl des Kindes: Jedes Kind wird in seiner Einzigartigkeit wahrgenommen und gefördert. Die Spielgruppen bieten vielfältige Aktivitäten, welche die motorische, sprachliche, soziale und kreative Entwicklung unterstützen“, so Zampedri. Der KFS wünscht sich neue Bildungs- und Betreuungszeiten. Daher ist das gelungene Zusammenspiel verschiedener Akteure (der Familienverband mit den 118-KFS-Zweigstellen vor Ort, den Gemeinden und nicht zuletzt der Familienagentur) entscheidend, um die notwendige Ressourcenbündelung, fachliche Expertise und finanzielle Unterstützung zu gewährleisten, damit solche Betreuungsangebote nachhaltig etabliert und kontinuierlich weitergeführt werden können.

Weitere Informationen unter www.familienverband.it