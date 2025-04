Italienische Schule: Analyse der INVALSI-Daten 2024

Von: luk

Bozen – Eine positive Bilanz über die INVALSI-Ergebnisse des Jahres 2024 zieht der italienischsprachige Bildungslandesrat Marco Galateo: “Die Analyse zeigt, dass unser Schulsystem wettbewerbsfähig ist und die Schülerinnen und Schüler auf die künftigen Herausforderungen gut vorbereitet sind.” Nach einem Zwischenbericht im Juni liegt nun die vollständige Analyse der Lernstandserhebung vor, teilt der Direktor der Evaluationsstelle in der Italienischsprachigen Bildungsdirektion, Terence Leone, mit.

In den Fächern Mathematik und Italienisch entsprechen die Ergebnisse am Ende der Schullaufbahn dem staatlichen Durchschnitt, in Englisch verzeichnen Südtirols Schülerinnen und Schüler der italienischsprachigen Schulen sogar hervorragende Ergebnisse. “Dies lässt auf ein hohes Sprachniveau schließen, eine Fähigkeit, die im internationalen Kontext besonders wichtig ist”, betont Hauptschulamtsleiter Vincenzo Gullotta. Im Bereich der Mehrsprachigkeit wird auch das Erlernen der deutschen Sprache gefördert, am Ende der Schullaufbahn sollten die Schülerinnen und Schüler auf Niveau B2 sein. Man setze zudem auf inklusive Unterrichtsmethoden, um den unterschiedlichen Bildungsbedürfnissen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden.