Jesuitenkirche in Hall zeigt Skulpturen von Sergio Sommavilla

Hall in Tirol – Der Südtiroler Bildhauer Sergio Sommavilla ist derzeit mit seiner Ausstellung „Antlitze“ im Kunstraum Jesuitenkirche in Hall zu sehen. Die Skulpturenschau läuft noch bis 14. September 2025 bei freiem Eintritt.

In der barocken Kirche begegnen Besucher den ausdrucksstarken Köpfen Sommavillas, die aus verschiedensten Materialien wie Ton, Holz oder Stein gefertigt wurden. Die Werke fügen sich in ihrer Schlichtheit harmonisch in den sakralen Raum ein und schaffen eine stille Verbindung zwischen Betrachter und Objekt.

Begleitend zur Ausstellung gibt es Führungen für Erwachsene und Kinder, unter anderem am 1. und 22. August sowie am 14. August und 4. September. Den Abschluss bildet am 14. September um 18.00 Uhr ein Auftritt des Chors Stimmsalz mit dem Programm „Alles im Kopf“.

Die Ausstellung ist donnerstags bis samstags von 10.00 bis 18.00 Uhr sowie sonntags von 13.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.