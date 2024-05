Josef Gelmi stellt seine Memoiren vor

Bozen – Mit seinen Publikationen zur Papst- und Kirchengeschichte zählt Josef Gelmi zu den anerkanntesten Autoren auf seinem Fachgebiet. Gelmis Buch „Die Päpste in Lebensbildern“ ist in verschiedenen Sprachen und mehreren Auflagen erschienen. An seinem 87. Geburtstag am kommenden Freitag, 17. Mai 2024, stellt Gelmi im Bozner Pastoralzentrum gemeinsam mit Bischof Ivo Muser seine Memoiren vor.

Professor Dr. Josef Gelmi, 1937 in Cavalese geboren, studierte Philosophie und Theologie in Brixen sowie Geschichte und Kirchengeschichte in Rom. Nach seiner Priesterweihe war er ab 1973 als Professor für Kirchen- und Diözesangeschichte an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen tätig und nahm Lehraufträge in Innsbruck und Trient wahr. Von 1998 bis 2017 hatte er zudem das Amt des Präsidenten der Hofburg in Brixen inne.

In seinen Memoiren gewährt Josef Gelmi Einblicke in sein persönliches und berufliches Leben. Er berichtet über seine Kindheit, seine Studienzeit in Brixen und Rom, seine Zeit als Priester in Cortina und Bozen sowie seine akademische Karriere. Darüber hinaus werden auch seine Erfahrungen als Autor und seine zahlreichen Aktivitäten thematisiert.

Josef Gelmi stellt seine Lebenserinnerungen, die unter dem Titel „Memoiren: Ein Gedächtnisteppich von 1937 bis 2024“ im Brixner Verlag Weger erschienen sind, am kommenden Freitag, dem 17. Mai 2024, ab 15.00 Uhr im Kleinen Saal des Pastoralzentrums in Bozen vor. Bei der Buchvorstellung spricht neben dem Autor auch Diözesanbischof Ivo Muser.