Jugendgruppe Flowers in Branzoll feiert 40 Jahre Tätigkeit

Von: luk

Branzoll – Der Verein Gruppo Giovani Flowers Jugendgruppe EO hat am 16. Jänner sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. An der Feier nahmen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, ehrenamtlich Engagierte, Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden Branzoll und Pfatten sowie Landesrat Marco Galateo teil. Beide Gemeinden werden vom Jugendzentrum seit vielen Jahren mit Aktivitäten und pädagogischen Angeboten betreut. Die Jugendgruppe Flowers EO wurde am 13. Jänner 1986 gegründet und ist im Laufe der Zeit zu einem wichtigen Bezugspunkt für viele Generationen von Jugendlichen geworden.

Der Landesrat für Italienische Bildung und Kultur Marco Galateo betonte in seinem Grußwort: “Die Jugendgruppe Flowers bietet jungen Menschen Räume für Begegnung, persönliche Entwicklung und aktive Beteiligung.” In den vergangenen 40 Jahren habe die Gruppe Begegnungsräume und kulturelle Aktivitäten geschaffen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt gestärkt und das Engagement junger Menschen im Gebiet gefördert hätten, so Galateo.

Während der Feier wurde auch an die Bedeutung der “Offenen Jugendzentren” in Branzoll und Pfatten erinnert. Diese Räume, die von der Pfarrei und den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden, waren über viele Jahre ein wichtiger Treffpunkt für zahlreiche Jugendliche. Im Rahmen der Veranstaltung wurde zudem an die bisherigen Vorsitzenden des Vereins erinnert, bis zum aktuellen Vorsitzenden Ruben Sadei, der sich für die Weiterentwicklung der Angebote einsetzt. Ein besonderer Moment galt Sonia Partel, nach der der Aktivitätsraum benannt ist, sowie den Priestern Don Clara und Don Walter, die die pädagogische Arbeit der Gruppe unterstützt haben.

Mit Blick auf die Zukunft kündigte der Verein an, im Jahr 2026 ein Video zu realisieren. Dieses soll den Alltag der Jugendarbeit in Branzoll und Pfatten sowie die Aktivitäten und das Engagement im Jugendzentrum sichtbar machen.