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Musicalwoche des Südtiroler Chorverbandes in Lichtenstern  

Jugendliche singen Udo Jürgens 

Freitag, 10. Juli 2026 | 18:00 Uhr
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Südtiroler Chorverband
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Von: luk

Lichtenstern – Vom 5. bis 11. Juli 2026 verwandelte sich das Haus der Familie in Lichtenstern in eine lebendige Musicalbühne.

34 Jugendliche erweckten bei der Musicalwoche des Südtiroler Chorverbandes unter dem Motto „Merci, Udo!“ das Erbe von Udo Jürgens zu neuem Leben.

Eine Woche lang hallten Klassiker wie „Griechischer Wein“ und „Aber bitte mit Sahne!“ durch die Räume.

Die Traditions-Musicalwoche des Südtiroler Chorverbandes bot 12- bis 17-jährigen Talenten aus dem ganzen Land die Chance, in die Welt des Musicals einzutauchen.

Unter der Gesamtleitung von Christian Stefan Horvath stand ihnen ein hochkarätiges Referententeam zur Seite. Stimmbildung, Schauspiel und Choreographie standen dabei gleichermaßen auf dem Programm der anspruchsvollen Schulung, bei der aber immer der Spaß im Mittelpunkt stand, wie Kursleiter Horvath betonte.

Dafür sorgte auch das Freizeitprogramm, sodass diese Woche weit mehr als ein Gesangskurs war. Am Samstag um 14.00 Uhr zeigen die jungen Musicalstars ihren Familien und Freunden in einer großen Abschlusshow, wie sehr die Woche geholfen hat, ihre Talente zu entfalten.

Auch Verbandsobmann Erich Deltedesco ist begeistert vom Engagement der Jugendlichen und der Referenten. Er erinnerte daran, dass solche wertvolle Sommerkurse nur durch die finanzielle Unterstützung des Kulturamtes des Landes und der Stiftung Südtiroler Sparkasse möglich sind.

 

Bezirk: Salten/Schlern

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